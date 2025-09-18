https://ria.ru/20250918/pushki-2042702681.html
Пушков прокомментировал слова Навроцкого о ядерном потенциале Польши
Пушков прокомментировал слова Навроцкого о ядерном потенциале Польши
Пушков прокомментировал слова Навроцкого о ядерном потенциале Польши
Заявление польского президента Кароля Навроцкого о том, что у Польши должен быть свой ядерный потенциал, является фарсом, размещение на территории страны... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:23:00+03:00
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Заявление польского президента Кароля Навроцкого о том, что у Польши должен быть свой ядерный потенциал, является фарсом, размещение на территории страны ядерного оружия еще не делает Варшаву ядерной державой, заявил сенатор Алексей Пушков. Ранее польский президент, отвечая на вопрос, надеется ли он на размещение в Польше французского ядерного оружия, заявил, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) союзников. По его словам, у Польши должны быть ее собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные. "Полагаю, Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит поляков в заблуждение. Никто не даст Польше создать собственное ядерное оружие", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Да и речь, судя по всему, не об этом, а о размещении ядерного оружия другой ядерной державы - Франции - в Польше, добавил он. "Однако, даже если на территории Польши и будет размещено такое оружие (Варшава давно добивается этого), это не приведет к появлению у Польши своего национального ядерного потенциала. "Ключ" к применению такого оружия, решения о его перемещении и контроле над ним будут оставаться в руках другой державы", - отметил политик. По его словам, в Германии и Италии есть ядерное оружие США, но это не превращает их в ядерные державы. "Чрезмерные амбиции исторически всегда губили Польшу. Тогда это были национальные трагедии, а сегодня все это выглядит как фарс", - заключил Пушков. -0-
в мире, польша, варшава, франция, алексей пушков, кароль навроцкий
В мире, Польша, Варшава, Франция, Алексей Пушков, Кароль Навроцкий
