Психолог рассказала, как распознать перегрузку у школьника

2025-09-18T03:20:00+03:00

2025-09-18T03:20:00+03:00

2025-09-18T04:54:00+03:00

общество

россия

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Перегрузка у школьника может проявляться снижением аппетита, частыми простудами, трудностями с концентрацией, нарушением сна и даже физическими болями, рассказала РИА Новости медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Ксения Дементьева. Врач уточнила, что повышенная утомляемость, капризы, отказ делать уроки и ходить на кружки иногда могут быть сигналом о том, что организм ребенка не справляется с нагрузкой. "Переутомление у детей может проявляться не только раздражительностью или плаксивостью, но и снижением аппетита, частыми простудами, трудностями с концентрацией, нарушением сна и даже физическими болями. Особенно сложно распознать стресс у младших школьников, которые еще не умеют до конца осознавать и озвучивать свое состояние", - сообщила Дементьева. Она подчеркнула, что важно наблюдать за ребенком хотя бы одну-две недели, если изменения в поведении сохраняются дольше, то это повод задуматься о перегрузке. Симптомы чрезмерных нагрузок могут быть эмоциональными, когнитивными, физическими и поведенческими. Так, к эмоциональным относятся повышенная тревожность, апатия, вспыльчивость, потеря интереса к любимым делам. "Среди когнитивных симптомов чрезмерных нагрузок есть рассеянность, забывчивость, замедленное мышление; физических - головные боли, боли в животе, нарушения сна и аппетита, учащенные ОРВИ; поведенческих - пассивность, отказ от общения, избегание школы и секций, регресс навыков", - рассказала психолог. По словам специалиста, постоянный стресс, недосып, отсутствие свободного времени могут привести к хронической усталости и снижению иммунитета, симптомам тревожных и депрессивных состояний, замедлению физического и умственного развития, формированию негативного отношения к учебе. "Ребенок может начать думать, что он "плохой", "глупый", "неудачник". Это отражается и на самооценке, и на мотивации", - пояснила Дементьева. По словам врача, родители часто принимают за лень то, что на самом деле является усталостью или высокой тревожностью. Причинами могут быть отсутствие четких границ между учебой и отдыхом, низкий уровень саморегуляции, боязнь не справиться, перфекционизм, постоянное чувство неуспешности. "Ребенку необходим не только сон и питание, но и время, когда от него ничего не требуется. Не стоит забывать про перерывы между занятиями: после каждых 30–40 минут учебы нужно давать 10–15 минут отдыха. Также оставляйте ребенку время на "ничегонеделание", минимум 1 час в день", - подчеркнула психолог. Специалист рекомендовала родителям также не забывать, что количество дополнительных занятий и кружков должно быть умеренным, так как даже любимые занятия утомляют. Она посоветовала обязательно учитывать время на дорогу до секций и школы, потому что это тоже является частью нагрузки. По ее словам, очень важно сохранять у ребенка свободное время, так как это не только отдых, но и возможность научиться саморегуляции: понять, что нравится, как хочется проводить день, чему уделить внимание. "Если у ребенка нет возможности принимать решения и выбирать, он теряет инициативу, становится пассивным или, наоборот, начинает протестовать", - добавила Дементьева. При обнаружении у ребенка признаков переутомления психолог рекомендовала на 1–2 недели уменьшить нагрузку и понаблюдать за его состоянием. В случае отсутствия изменений или при появлении новых тревожных симптомов она посоветовала обратиться к психологу. "Родители могут обеспечить ребенку четкий, но гибкий режим дня; не забывать о времени без обязанностей; хвалить ребенка за усилия, а не только за результат; снижать тревожность через совместные прогулки, спокойные разговоры, ритуалы. И самое главное - быть рядом и внимательно относиться к эмоциональному состоянию ребенка", - рассказала врач. Она подчеркнула, что здоровая психика, как и здоровье тела, требует времени на восстановление. Если ребенок устал - это не слабость, а сигнал о том, что он живой и нуждается в заботе.

россия

2025

