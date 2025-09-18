https://ria.ru/20250918/programma-2042761574.html

Евраев рассказал о программе обучения вождению участников СВО

Евраев рассказал о программе обучения вождению участников СВО - РИА Новости, 18.09.2025

Евраев рассказал о программе обучения вождению участников СВО

Программа обучения вождению участников СВО с ограниченными возможностями здоровья реализуется в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:57:00+03:00

2025-09-18T16:57:00+03:00

2025-09-18T16:57:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023705915_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_9f0b0502b0894dc437a158c45a333b3d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Программа обучения вождению участников СВО с ограниченными возможностями здоровья реализуется в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, предложение о запуске специальной программы подготовки водителей из числа участников СВО с ампутацией поступило на пресс-конференции губернатора в марте этого года. "Для участников СВО, получивших тяжелые ранения и имеющих инвалидность, мы организовали адаптивное профессиональное обучение. Сейчас в Рыбинске первые бойцы проходят подготовку на водителей категории "В", – рассказал Михаил Евраев журналистам 17 сентября. По словам губернатора, эта мера поддержки направлена на комплексную реабилитацию героев и содействие им в дальнейшем трудоустройстве. Программа обучения включает в себя 106 часов теоретических и 93 часа практических занятий. Специально для организации учебного процесса в рыбинском учебном центре "Ракурс" дооборудован автомобиль. По словам и.о. руководителя государственной службы занятости населения Ярославской области Светланы Воробьевой, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, автомобиль оснащен ручным управлением, позволяющим людям, имеющим тяжелые увечья, проходить обучение комфортно и безопасно. На встрече с журналистами губернатор отметил, что в настоящее время у работодателей имеется более 2 тысяч вакансий для участников специальной военной операции. "Трудоустройство бойцов СВО – приоритетная задача нашего времени. Благодаря господдержке работодатели получают субсидию за прием бойцов на работу. Ведем мониторинг условий труда, за каждым вернувшимся к мирной жизни участником СВО закреплен кадровый консультант центра "Работа России", - подчеркнула заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

https://ria.ru/20250819/evraev-2036395997.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил евраев, ярославская область