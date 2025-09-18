Рейтинг@Mail.ru
Евраев рассказал о программе обучения вождению участников СВО
Ярославская область
Ярославская область
 
16:57 18.09.2025
Евраев рассказал о программе обучения вождению участников СВО
Евраев рассказал о программе обучения вождению участников СВО
Программа обучения вождению участников СВО с ограниченными возможностями здоровья реализуется в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
2025-09-18T16:57:00+03:00
2025-09-18T16:57:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023705915_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_9f0b0502b0894dc437a158c45a333b3d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Программа обучения вождению участников СВО с ограниченными возможностями здоровья реализуется в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, предложение о запуске специальной программы подготовки водителей из числа участников СВО с ампутацией поступило на пресс-конференции губернатора в марте этого года. "Для участников СВО, получивших тяжелые ранения и имеющих инвалидность, мы организовали адаптивное профессиональное обучение. Сейчас в Рыбинске первые бойцы проходят подготовку на водителей категории "В", – рассказал Михаил Евраев журналистам 17 сентября. По словам губернатора, эта мера поддержки направлена на комплексную реабилитацию героев и содействие им в дальнейшем трудоустройстве. Программа обучения включает в себя 106 часов теоретических и 93 часа практических занятий. Специально для организации учебного процесса в рыбинском учебном центре "Ракурс" дооборудован автомобиль. По словам и.о. руководителя государственной службы занятости населения Ярославской области Светланы Воробьевой, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, автомобиль оснащен ручным управлением, позволяющим людям, имеющим тяжелые увечья, проходить обучение комфортно и безопасно. На встрече с журналистами губернатор отметил, что в настоящее время у работодателей имеется более 2 тысяч вакансий для участников специальной военной операции. "Трудоустройство бойцов СВО – приоритетная задача нашего времени. Благодаря господдержке работодатели получают субсидию за прием бойцов на работу. Ведем мониторинг условий труда, за каждым вернувшимся к мирной жизни участником СВО закреплен кадровый консультант центра "Работа России", - подчеркнула заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.
ярославская область
михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Программа обучения вождению участников СВО с ограниченными возможностями здоровья реализуется в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, предложение о запуске специальной программы подготовки водителей из числа участников СВО с ампутацией поступило на пресс-конференции губернатора в марте этого года.
"Для участников СВО, получивших тяжелые ранения и имеющих инвалидность, мы организовали адаптивное профессиональное обучение. Сейчас в Рыбинске первые бойцы проходят подготовку на водителей категории "В", – рассказал Михаил Евраев журналистам 17 сентября.
По словам губернатора, эта мера поддержки направлена на комплексную реабилитацию героев и содействие им в дальнейшем трудоустройстве. Программа обучения включает в себя 106 часов теоретических и 93 часа практических занятий. Специально для организации учебного процесса в рыбинском учебном центре "Ракурс" дооборудован автомобиль.
По словам и.о. руководителя государственной службы занятости населения Ярославской области Светланы Воробьевой, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, автомобиль оснащен ручным управлением, позволяющим людям, имеющим тяжелые увечья, проходить обучение комфортно и безопасно.
На встрече с журналистами губернатор отметил, что в настоящее время у работодателей имеется более 2 тысяч вакансий для участников специальной военной операции.
"Трудоустройство бойцов СВО – приоритетная задача нашего времени. Благодаря господдержке работодатели получают субсидию за прием бойцов на работу. Ведем мониторинг условий труда, за каждым вернувшимся к мирной жизни участником СВО закреплен кадровый консультант центра "Работа России", - подчеркнула заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.
