Рейтинг@Mail.ru
Хоценко и глава Ростеха обсудили ключевые проекты сотрудничества в Омске - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
09:12 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/proekty-2042633632.html
Хоценко и глава Ростеха обсудили ключевые проекты сотрудничества в Омске
Хоценко и глава Ростеха обсудили ключевые проекты сотрудничества в Омске - РИА Новости, 18.09.2025
Хоценко и глава Ростеха обсудили ключевые проекты сотрудничества в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов обсудили ключевые проекты сотрудничества Омской области,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:12:00+03:00
2025-09-18T09:12:00+03:00
омская область
сергей чемезов
виталий хоценко
омская область
омск
ростех
омсктрансмаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042633104_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_f7425c2a13689dcab9f1ee5f3518bd72.jpg
ОМСК, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов обсудили ключевые проекты сотрудничества Омской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Стороны обсудили строительство в Омске Центра высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации "ЦИТО". "Объект создается при участии Ростеха и поддержке первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова. Все работы на площадке идут в соответствии с графиком. Объект планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Губернатор пригласил главу Ростеха Сергея Чемезова принять участие в церемонии открытия", – сообщили в пресс-службе. Также темой обсуждения стала программа развития передовой инженерной школы "СтанкоИнструментТех" на базе Омского государственного технического университета. Школа станет площадкой для подготовки кадров в сфере высокотехнологичного машиностроения. Обсудили и модернизацию производственных мощностей завода "Омсктрансмаш".
https://ria.ru/20250912/omsk-2041455620.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042633104_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_093d0c418e7c3e06037a779867f96083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей чемезов, виталий хоценко, омская область, омск, ростех, омсктрансмаш
Омская область , Сергей Чемезов, Виталий Хоценко, Омская область, Омск, Ростех, Омсктрансмаш
Хоценко и глава Ростеха обсудили ключевые проекты сотрудничества в Омске

Хоценко и Чемезов обсудили ключевые проекты сотрудничества Омской области

© Фото : пресс-службе правительства Омской областиВиталий Хоценко и Сергей Чемезов во время встречи
Виталий Хоценко и Сергей Чемезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : пресс-службе правительства Омской области
Виталий Хоценко и Сергей Чемезов во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов обсудили ключевые проекты сотрудничества Омской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Стороны обсудили строительство в Омске Центра высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации "ЦИТО".
"Объект создается при участии Ростеха и поддержке первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова. Все работы на площадке идут в соответствии с графиком. Объект планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Губернатор пригласил главу Ростеха Сергея Чемезова принять участие в церемонии открытия", – сообщили в пресс-службе.
Также темой обсуждения стала программа развития передовой инженерной школы "СтанкоИнструментТех" на базе Омского государственного технического университета. Школа станет площадкой для подготовки кадров в сфере высокотехнологичного машиностроения. Обсудили и модернизацию производственных мощностей завода "Омсктрансмаш".
Деловой форум в Омске - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Губернатор Хоценко отметил вклад бизнеса в социальное развитие Омска
12 сентября, 13:56
 
Омская областьСергей ЧемезовВиталий ХоценкоОмская областьОмскРостехОмсктрансмаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала