Хоценко и глава Ростеха обсудили ключевые проекты сотрудничества в Омске

Хоценко и глава Ростеха обсудили ключевые проекты сотрудничества в Омске

2025-09-18T09:12:00+03:00

ОМСК, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов обсудили ключевые проекты сотрудничества Омской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Стороны обсудили строительство в Омске Центра высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации "ЦИТО". "Объект создается при участии Ростеха и поддержке первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова. Все работы на площадке идут в соответствии с графиком. Объект планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Губернатор пригласил главу Ростеха Сергея Чемезова принять участие в церемонии открытия", – сообщили в пресс-службе. Также темой обсуждения стала программа развития передовой инженерной школы "СтанкоИнструментТех" на базе Омского государственного технического университета. Школа станет площадкой для подготовки кадров в сфере высокотехнологичного машиностроения. Обсудили и модернизацию производственных мощностей завода "Омсктрансмаш".

