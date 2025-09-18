https://ria.ru/20250918/primore-2042630863.html
В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над девочкой
В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над девочкой - РИА Новости, 18.09.2025
В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над девочкой
Уголовное дело завели после травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем Приморского края, над которой старшеклассники издевались с помощью ёршика, сообщает в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T08:43:00+03:00
2025-09-18T08:43:00+03:00
2025-09-18T08:43:00+03:00
происшествия
спасск-дальний
россия
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели после травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем Приморского края, над которой старшеклассники издевались с помощью ёршика, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура. В соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ёршиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщала о том, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. "Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту происшествия в школе города Спасска-Дальнего с 8-летней школьницей… о совершении в отношении несовершеннолетней противоправных действий со стороны учащихся старших классов, включая физическое и психологическое насилие", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений). Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Организована проверка, где особое внимание будет уделено работе по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе.
https://ria.ru/20250910/zaderzhanie-2040961352.html
https://ria.ru/20250731/krasnoyarsk-2032518943.html
спасск-дальний
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, спасск-дальний, россия, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Спасск-Дальний, Россия, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над девочкой
В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над 8-летней девочкой