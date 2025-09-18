https://ria.ru/20250918/primore-2042630863.html

В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над девочкой

В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над девочкой

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели после травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем Приморского края, над которой старшеклассники издевались с помощью ёршика, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура. В соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ёршиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщала о том, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. "Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту происшествия в школе города Спасска-Дальнего с 8-летней школьницей… о совершении в отношении несовершеннолетней противоправных действий со стороны учащихся старших классов, включая физическое и психологическое насилие", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений). Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Организована проверка, где особое внимание будет уделено работе по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе.

