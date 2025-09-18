https://ria.ru/20250918/primore-2042625533.html

В Приморье младенец получил травму после падения на него шкафа

В Приморье младенец получил травму после падения на него шкафа - РИА Новости, 18.09.2025

В Приморье младенец получил травму после падения на него шкафа

Годовалый ребёнок получил черепно-мозговую травму после падения на него шкафа, младенца удалось спасти, проведя трепанацию черепа и удаление гематомы, сообщает... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T07:43:00+03:00

2025-09-18T07:43:00+03:00

2025-09-18T07:43:00+03:00

происшествия

приморский край

черниговский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756026451_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_5841bee07db24c3a88854d3cee007bee.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Годовалый ребёнок получил черепно-мозговую травму после падения на него шкафа, младенца удалось спасти, проведя трепанацию черепа и удаление гематомы, сообщает в своём Telegram-канале министерство здравоохранения Приморского края. "В воскресенье в Спасскую городскую больницу бригадой скорой помощи Черниговского района был доставлен годовалый малыш. Врач-травматолог Борис Клименков сразу заподозрил тяжёлую черепно-мозговую травму: кровотечение из уха и носа, обширные гематомы вокруг глаз и нарушение сознания. Оказалось, что на ребёнка упал шкаф", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенку была проведена компьютерная томография, подтвердившая наличие опасной эпидуральной гематомы. Ему провели трепанацию черепа и удаление гематомы. Как сообщили в региональном минздраве, младенец доставлен санавиацией во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для дальнейшего лечения в специализированном нейрохирургическом отделении.

https://ria.ru/20250915/ryumka-2041986214.html

https://ria.ru/20240924/pila-1974344436.html

приморский край

черниговский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, черниговский район