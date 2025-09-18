Рейтинг@Mail.ru
В Приморье младенец получил травму после падения на него шкафа - РИА Новости, 18.09.2025
07:43 18.09.2025
В Приморье младенец получил травму после падения на него шкафа
происшествия
приморский край
черниговский район
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Годовалый ребёнок получил черепно-мозговую травму после падения на него шкафа, младенца удалось спасти, проведя трепанацию черепа и удаление гематомы, сообщает в своём Telegram-канале министерство здравоохранения Приморского края. "В воскресенье в Спасскую городскую больницу бригадой скорой помощи Черниговского района был доставлен годовалый малыш. Врач-травматолог Борис Клименков сразу заподозрил тяжёлую черепно-мозговую травму: кровотечение из уха и носа, обширные гематомы вокруг глаз и нарушение сознания. Оказалось, что на ребёнка упал шкаф", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенку была проведена компьютерная томография, подтвердившая наличие опасной эпидуральной гематомы. Ему провели трепанацию черепа и удаление гематомы. Как сообщили в региональном минздраве, младенец доставлен санавиацией во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для дальнейшего лечения в специализированном нейрохирургическом отделении.
приморский край
черниговский район
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Годовалый ребёнок получил черепно-мозговую травму после падения на него шкафа, младенца удалось спасти, проведя трепанацию черепа и удаление гематомы, сообщает в своём Telegram-канале министерство здравоохранения Приморского края.
"В воскресенье в Спасскую городскую больницу бригадой скорой помощи Черниговского района был доставлен годовалый малыш. Врач-травматолог Борис Клименков сразу заподозрил тяжёлую черепно-мозговую травму: кровотечение из уха и носа, обширные гематомы вокруг глаз и нарушение сознания. Оказалось, что на ребёнка упал шкаф", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенку была проведена компьютерная томография, подтвердившая наличие опасной эпидуральной гематомы. Ему провели трепанацию черепа и удаление гематомы.
Как сообщили в региональном минздраве, младенец доставлен санавиацией во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для дальнейшего лечения в специализированном нейрохирургическом отделении.
