https://ria.ru/20250918/prigovor-2042673556.html
Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене
Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 18.09.2025
Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене
Жительница города Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, женщина переводила деньги на поддержку ВСУ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:42:00+03:00
2025-09-18T12:42:00+03:00
2025-09-18T13:25:00+03:00
энергодар
республика крым
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Жительница города Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, женщина переводила деньги на поддержку ВСУ, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма."Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей."Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.Как уточнила пресс-служба Запорожского областного суда, фигурантка получила гражданство РФ в декабре 2023 года, "но решила оставшиеся на ее виртуальной банковской карте "ПриватБанка" средства перевести на нужды ВСУ".
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
энергодар
республика крым
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, республика крым, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Энергодар, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене