Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене

Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 18.09.2025

Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене

Жительница города Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, женщина переводила деньги на поддержку ВСУ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:42:00+03:00

2025-09-18T12:42:00+03:00

2025-09-18T13:25:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Жительница города Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, женщина переводила деньги на поддержку ВСУ, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма."Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей."Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.Как уточнила пресс-служба Запорожского областного суда, фигурантка получила гражданство РФ в декабре 2023 года, "но решила оставшиеся на ее виртуальной банковской карте "ПриватБанка" средства перевести на нужды ВСУ".

