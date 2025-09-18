Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене - РИА Новости, 18.09.2025
12:42 18.09.2025 (обновлено: 13:25 18.09.2025)
Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене
Жительница города Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, женщина переводила деньги на поддержку ВСУ
энергодар
республика крым
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Жительница города Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, женщина переводила деньги на поддержку ВСУ, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма."Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей."Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.Как уточнила пресс-служба Запорожского областного суда, фигурантка получила гражданство РФ в декабре 2023 года, "но решила оставшиеся на ее виртуальной банковской карте "ПриватБанка" средства перевести на нужды ВСУ".
энергодар
республика крым
запорожская область
энергодар, республика крым, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Энергодар, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Жительница города Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, женщина переводила деньги на поддержку ВСУ, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей.
"Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Как уточнила пресс-служба Запорожского областного суда, фигурантка получила гражданство РФ в декабре 2023 года, "но решила оставшиеся на ее виртуальной банковской карте "ПриватБанка" средства перевести на нужды ВСУ".
