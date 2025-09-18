https://ria.ru/20250918/pomosch-2042659484.html

Власти Орла отправили гуманитарную помощь для российских бойцов

Власти Орла отправили гуманитарную помощь для российских бойцов - РИА Новости, 18.09.2025

Власти Орла отправили гуманитарную помощь для российских бойцов

Администрация Орла отправила гуманитарную помощь для российских бойцов из подразделения по противодействию беспилотникам, служащих на курском направлении... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:37:00+03:00

2025-09-18T11:37:00+03:00

2025-09-18T11:37:00+03:00

надежные люди

орел

спецоперация

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042658985_0:0:1423:800_1920x0_80_0_0_71f6fd433146ad28a146b5d3bd96c3a8.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Администрация Орла отправила гуманитарную помощь для российских бойцов из подразделения по противодействию беспилотникам, служащих на курском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе мэрии. "Администрация Орла отправила посылку на курское направление для российских военнослужащих. Ее получили наши земляки — бойцы мобильной огневой группы подразделения противодействия БПЛА. В составе груза — все самое необходимое и четко по запросу бойцов: бензогенератор, электроинструменты и комплектующие, а также продукты питания и средства личной гигиены", – говорится в Telegram-канале мэрии. Отмечается, что всего с начала специальной военной операции Орел отправил "за ленточку", а также в приграничные регионы 140 тонн гуманитарной помощи. "Наша основная задача – быть рядом с нашими военнослужащими и их родными и близкими, заботиться о них и помогать им в решении любых вопросов", – цитирует пресс-служба высказывание заместителя мэра Сергея Никулина.

https://ria.ru/20250917/svo-2042570190.html

орел

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орел, спецоперация, гуманитарная помощь