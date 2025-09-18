Рейтинг@Mail.ru
Власти Орла отправили гуманитарную помощь для российских бойцов
Надежные люди
 
11:37 18.09.2025
Власти Орла отправили гуманитарную помощь для российских бойцов
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Администрация Орла отправила гуманитарную помощь для российских бойцов из подразделения по противодействию беспилотникам, служащих на курском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе мэрии. "Администрация Орла отправила посылку на курское направление для российских военнослужащих. Ее получили наши земляки — бойцы мобильной огневой группы подразделения противодействия БПЛА. В составе груза — все самое необходимое и четко по запросу бойцов: бензогенератор, электроинструменты и комплектующие, а также продукты питания и средства личной гигиены", – говорится в Telegram-канале мэрии. Отмечается, что всего с начала специальной военной операции Орел отправил "за ленточку", а также в приграничные регионы 140 тонн гуманитарной помощи. "Наша основная задача – быть рядом с нашими военнослужащими и их родными и близкими, заботиться о них и помогать им в решении любых вопросов", – цитирует пресс-служба высказывание заместителя мэра Сергея Никулина.
Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО
Кубанские казаки за месяц передали свыше 250 тонн гумпомощи на СВО
