Власти Орла отправили гуманитарную помощь для российских бойцов
Власти Орла отправили гуманитарную помощь для российских бойцов - РИА Новости, 18.09.2025
Власти Орла отправили гуманитарную помощь для российских бойцов
Администрация Орла отправила гуманитарную помощь для российских бойцов из подразделения по противодействию беспилотникам, служащих на курском направлении... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Администрация Орла отправила гуманитарную помощь для российских бойцов из подразделения по противодействию беспилотникам, служащих на курском направлении спецоперации, сообщили в пресс-службе мэрии. "Администрация Орла отправила посылку на курское направление для российских военнослужащих. Ее получили наши земляки — бойцы мобильной огневой группы подразделения противодействия БПЛА. В составе груза — все самое необходимое и четко по запросу бойцов: бензогенератор, электроинструменты и комплектующие, а также продукты питания и средства личной гигиены", – говорится в Telegram-канале мэрии. Отмечается, что всего с начала специальной военной операции Орел отправил "за ленточку", а также в приграничные регионы 140 тонн гуманитарной помощи. "Наша основная задача – быть рядом с нашими военнослужащими и их родными и близкими, заботиться о них и помогать им в решении любых вопросов", – цитирует пресс-служба высказывание заместителя мэра Сергея Никулина.
