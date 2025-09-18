Рейтинг@Mail.ru
В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І
00:52 18.09.2025
В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І
В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-2 установили на месте демонтированного памятника в честь первого российского императора Петра І в Полтаве на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". В мае украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Полтаве завершили демонтаж памятника Петру І, монумент был возведен по случаю 140-летия Полтавской битвы с войсками шведского короля Карла XII. "В Полтаве на месте демонтированного памятника Петру I установили вертолет", - говорится в сообщении. Из опубликованных изданием фотографий следует, что на месте памятника был установлен вертолет Ми-2. Отмечается, что "экспозиция" будет временной и продлится до трех недель. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І

В Полтаве на месте демонтированного памятника Петру І установили вертолет Ми-2

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-2 установили на месте демонтированного памятника в честь первого российского императора Петра І в Полтаве на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В мае украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Полтаве завершили демонтаж памятника Петру І, монумент был возведен по случаю 140-летия Полтавской битвы с войсками шведского короля Карла XII.
"В Полтаве на месте демонтированного памятника Петру I установили вертолет", - говорится в сообщении.
Из опубликованных изданием фотографий следует, что на месте памятника был установлен вертолет Ми-2.
Отмечается, что "экспозиция" будет временной и продлится до трех недель.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
