https://ria.ru/20250918/poltava-2042600270.html
В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І
В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І - РИА Новости, 18.09.2025
В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І
Вертолет Ми-2 установили на месте демонтированного памятника в честь первого российского императора Петра І в Полтаве на Украине, сообщает украинское издание... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T00:52:00+03:00
2025-09-18T00:52:00+03:00
2025-09-18T00:52:00+03:00
в мире
полтава
украина
россия
петр i
ми-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001551382_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_3bdf80cc9fb0b2590a026297e996d546.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-2 установили на месте демонтированного памятника в честь первого российского императора Петра І в Полтаве на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". В мае украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Полтаве завершили демонтаж памятника Петру І, монумент был возведен по случаю 140-летия Полтавской битвы с войсками шведского короля Карла XII. "В Полтаве на месте демонтированного памятника Петру I установили вертолет", - говорится в сообщении. Из опубликованных изданием фотографий следует, что на месте памятника был установлен вертолет Ми-2. Отмечается, что "экспозиция" будет временной и продлится до трех недель. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20250801/pamyatnik-2032907792.html
https://ria.ru/20250127/pamyatnik-1995804355.html
полтава
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001551382_0:0:1110:832_1920x0_80_0_0_264d415807d73c3ecee3f6d9805a5b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, украина, россия, петр i, ми-2
В мире, Полтава, Украина, Россия, Петр I, Ми-2
В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І
В Полтаве на месте демонтированного памятника Петру І установили вертолет Ми-2