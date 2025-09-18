https://ria.ru/20250918/poltava-2042600270.html

В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І

В Полтаве установили вертолет на месте демонтированного памятника Петру І

Вертолет Ми-2 установили на месте демонтированного памятника в честь первого российского императора Петра І в Полтаве на Украине, сообщает украинское издание... РИА Новости, 18.09.2025

в мире

полтава

украина

россия

петр i

ми-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001551382_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_3bdf80cc9fb0b2590a026297e996d546.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-2 установили на месте демонтированного памятника в честь первого российского императора Петра І в Полтаве на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". В мае украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Полтаве завершили демонтаж памятника Петру І, монумент был возведен по случаю 140-летия Полтавской битвы с войсками шведского короля Карла XII. "В Полтаве на месте демонтированного памятника Петру I установили вертолет", - говорится в сообщении. Из опубликованных изданием фотографий следует, что на месте памятника был установлен вертолет Ми-2. Отмечается, что "экспозиция" будет временной и продлится до трех недель. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

полтава

украина

россия

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

в мире, полтава, украина, россия, петр i, ми-2