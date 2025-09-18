https://ria.ru/20250918/polsha-2042835301.html
В Польше перекрыли канал незаконной переправки украинских уклонистов
ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Пограничная стража Польши перекрыла канал незаконной переправки украинских уклонистов в Европейский союз, сообщает Польское телевидение. "Пограничная стража в Медыке совместно с полицией Жешова ликвидировала канал переброски украинцев в Польшу", - говорится в сообщении телевидения. По данным телеканала, украинские машинисты в локомотивах поездов, курсирующих через границу до Пшемысля, перевозили молодых мужчин, которые платили за это 10 тысяч долларов с человека. Задержанные украинцы объяснили, что хотели избежать военного призыва, добавило телевидение.
