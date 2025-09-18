Рейтинг@Mail.ru
В Польше перекрыли канал незаконной переправки украинских уклонистов
20:12 18.09.2025
В Польше перекрыли канал незаконной переправки украинских уклонистов
Пограничная стража Польши перекрыла канал незаконной переправки украинских уклонистов в Европейский союз, сообщает Польское телевидение.
ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Пограничная стража Польши перекрыла канал незаконной переправки украинских уклонистов в Европейский союз, сообщает Польское телевидение. "Пограничная стража в Медыке совместно с полицией Жешова ликвидировала канал переброски украинцев в Польшу", - говорится в сообщении телевидения. По данным телеканала, украинские машинисты в локомотивах поездов, курсирующих через границу до Пшемысля, перевозили молодых мужчин, которые платили за это 10 тысяч долларов с человека. Задержанные украинцы объяснили, что хотели избежать военного призыва, добавило телевидение.
В Польше перекрыли канал незаконной переправки украинских уклонистов

Автомобили на контрольно-пропускном пункте "Краковец-Корчова"
ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Пограничная стража Польши перекрыла канал незаконной переправки украинских уклонистов в Европейский союз, сообщает Польское телевидение.
"Пограничная стража в Медыке совместно с полицией Жешова ликвидировала канал переброски украинцев в Польшу", - говорится в сообщении телевидения.
По данным телеканала, украинские машинисты в локомотивах поездов, курсирующих через границу до Пшемысля, перевозили молодых мужчин, которые платили за это 10 тысяч долларов с человека.
Задержанные украинцы объяснили, что хотели избежать военного призыва, добавило телевидение.
