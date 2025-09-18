Рейтинг@Mail.ru
В Польше сообщили, что обучили около 32 тысяч украинских военных - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/polsha-2042710015.html
В Польше сообщили, что обучили около 32 тысяч украинских военных
В Польше сообщили, что обучили около 32 тысяч украинских военных - РИА Новости, 18.09.2025
В Польше сообщили, что обучили около 32 тысяч украинских военных
Около 32 тысяч украинских солдат были обучены в Польше, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам в Киеве. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:42:00+03:00
2025-09-18T14:42:00+03:00
в мире
польша
украина
киев
владислав косиняк-камыш
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Около 32 тысяч украинских солдат были обучены в Польше, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам в Киеве. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. "На данный момент Польша вместе с союзниками обучила на польской территории около 32 тысяч украинских солдат. Это больше всех стран Европейского союза", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что Польша обучает украинских солдат "в рамках миссии Европейского союза и в рамках двусторонних отношений". В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250914/ukraina-2041866451.html
https://ria.ru/20250918/bpla-2042642094.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, киев, владислав косиняк-камыш , нато, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Киев, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, Вооруженные силы Украины
В Польше сообщили, что обучили около 32 тысяч украинских военных

Косиняк-Камыш: на территории Польши обучили около 32 тысяч украинских солдат

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Около 32 тысяч украинских солдат были обучены в Польше, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам в Киеве.
Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.
Польские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
ВСУ будут обучать польских военных борьбе с БПЛА, пишет Guardian
14 сентября, 16:51
"На данный момент Польша вместе с союзниками обучила на польской территории около 32 тысяч украинских солдат. Это больше всех стран Европейского союза", - сказал Косиняк-Камыш.
Он уточнил, что Польша обучает украинских солдат "в рамках миссии Европейского союза и в рамках двусторонних отношений".
В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Глава Минобороны Польши поехал в Киев договариваться об обучении бою с БПЛА
Вчера, 10:07
 
В миреПольшаУкраинаКиевВладислав Косиняк-КамышНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала