В Польше сообщили, что обучили около 32 тысяч украинских военных

В Польше сообщили, что обучили около 32 тысяч украинских военных

Около 32 тысяч украинских солдат были обучены в Польше, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам в Киеве. 18.09.2025

ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Около 32 тысяч украинских солдат были обучены в Польше, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам в Киеве. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. "На данный момент Польша вместе с союзниками обучила на польской территории около 32 тысяч украинских солдат. Это больше всех стран Европейского союза", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что Польша обучает украинских солдат "в рамках миссии Европейского союза и в рамках двусторонних отношений". В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

