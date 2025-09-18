Рейтинг@Mail.ru
В Польше сделали заявление о войне с Россией
14:40 18.09.2025
В Польше сделали заявление о войне с Россией
Польские власти настраивают сограждан на мысли о неминуемости военного конфликта с Россией, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 18.09.2025
в мире
польша
россия
белоруссия
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Польские власти настраивают сограждан на мысли о неминуемости военного конфликта с Россией, пишет Myśl Polska."Правительство &lt;…&gt; лжет польскому обществу, манипулирует им с целью повышения градуса враждебности или даже ненависти по отношению к России и Белоруссии. Так поляков приучают к мысли о неизбежности вооруженного столкновения с этими странами", — говорится в публикации.В качестве примера издание приводит показанный жителям Польши дом в селе Вырыки, который якобы повредил российский беспилотник. Позже выяснилось, что в него попала ракета, выпущенная из истребителя F-16.На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Россию.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
польша
россия
белоруссия
В Польше сделали заявление о войне с Россией

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Польские власти настраивают сограждан на мысли о неминуемости военного конфликта с Россией, пишет Myśl Polska.
"Правительство <…> лжет польскому обществу, манипулирует им с целью повышения градуса враждебности или даже ненависти по отношению к России и Белоруссии. Так поляков приучают к мысли о неизбежности вооруженного столкновения с этими странами", — говорится в публикации.
"Грозит конфликтом". На Западе испугались новой антироссийской идеи Польши
Вчера, 10:34
В качестве примера издание приводит показанный жителям Польши дом в селе Вырыки, который якобы повредил российский беспилотник. Позже выяснилось, что в него попала ракета, выпущенная из истребителя F-16.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Россию.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
