"Привилегий больше не будет". Что приготовили Украине в Евросоюзе
08:00 18.09.2025
"Привилегий больше не будет". Что приготовили Украине в Евросоюзе
"Привилегий больше не будет". Что приготовили Украине в Евросоюзе - РИА Новости, 18.09.2025
"Привилегий больше не будет". Что приготовили Украине в Евросоюзе
Киев постепенно лишается поддержки одного из главных союзников. Власти Польши бьют тревогу. Премьер-министр Дональд Туск заявил: в стране усиливаются... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Киев постепенно лишается поддержки одного из главных союзников. Власти Польши бьют тревогу. Премьер-министр Дональд Туск заявил: в стране усиливаются пророссийские настроения. О том, что стоит за такими высказываниями и какие возможны последствия, — в материале РИА Новости."Испытание патриотизма"На прошлой неделе в Польшу залетели якобы российские беспилотники. Ясности с этим инцидентом до сих пор нет. Так, в Варшаве признали, что взрывчатки на дронах не было. Но там по-прежнему настаивают на версии о провокации из Москвы. И пытаются переключить внимание со слабо аргументированных обвинений на другое.В частности, Дональд Туск внезапно сообщил о… симпатиях поляков к России."Растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине. Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).При чем здесь Россия?В субботу, 13 сентября, польские СМИ облетела новость: в городе Легница неизвестные злоумышленники сняли крест с купола храма Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащего Украинской грекокатолической церкви.Киевский посол в Варшаве Василий Боднар призвал принять "неотложные меры" против вандализма, уточнив, что это похоже на признак "антиукраинских настроений в польском обществе".В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, восприняли случившееся как очередную "провокацию", направленную на разжигание неприязни между поляками и украинцами.После этого Туск и опубликовал свой пост в соцсети Х.Как это связано, совершенно непонятно. Впрочем, премьер-министр и раньше не отличался особой логичностью суждений. Например, в августе задержали 17-летнего украинца за осквернение памятника жертвам Волынской резни. Тогда Туск тоже упомянул Россию, предположив, что вандала завербовала Москва. Но хотя бы о пророссийских настроениях в обществе не говорил.Инакомыслие под запретомОпрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что опасения Туска все же небеспочвенны. Но за этим могут стоять разные причины.Политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский указывает на общую жесткость польских властей по отношению к инакомыслящим."Конечно, никаких пророссийских настроений в Польше нет, — пояснил он РИА Новости. — Просто считается, что любое сомнение в господствующей там версии конфликта на Украине и разумности западной политики — распространение так называемых кремлевских нарративов. За это легко могут обвинить в шпионаже. Что, разумеется, полный абсурд — нигде за инакомыслие, публичное выражение каких-то мнений шпионами не объявляют. Но для Польши это реальность".На деле же речь идет совсем о другом. "Все больше поляков негативно относятся к украинцам, Украине как государству. Раздражение безоглядной поддержкой киевского режима растет. Очень многие приходят к выводу, что активное участие в конфликте невыгодно Польше, противоречит национальным интересам. А значит, хорошо бы минимизировать помощь и, соответственно, не брать на себя никакую ответственность, не выступать в роли европейского лидера в поддержке Киева и противостоянии с Москвой", — говорит политолог.Власти это весьма беспокоит."Тревога настолько велика, что Туск даже не стесняется публично в этом признаваться. Для Варшавы первостепенная задача — именно конфронтация с Москвой, а помощь Киеву — элемент такой политики. Хотя не очень понятно, что, собственно, Туск предлагает, кроме продолжения курса, вызывающего все большее раздражение у населения. Убедительных аргументов у него нет, кроме ничем не обоснованных надежд на то, что Россию якобы удастся "дожать", — заключает эксперт.Симпатии к Москве будут растиСтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напоминает: польско-украинские отношения исторически всегда были сложными. "Объективно это два конкурирующих государства", — отмечает он."И, безусловно, высказывание Туска носит пропагандистский характер, потому что на уровне провинциальном, если не брать за образец Варшаву, антиукраинские настроения поляков усиливаются, — уточняет эксперт. — Слова премьера обращены, вероятно, в большей степени Киеву, партнерам по ЕС и к НАТО, чтобы там что-то предприняли".К тому же в Польше всегда было немало тех, кто воспринимал Россию как дружелюбное и даже братское славянское государство."И по мере стабилизации общей обстановки в Европе такая точка зрения среди поляков будет укрепляться. Что касается сокращения помощи Киеву, это, конечно, не ближайшая перспектива. Однако процесс запущен. Так, изменился подход к украинским беженцам, их лишают привилегированного положения, побуждают к тому, чтобы они трудились как все остальные", — рассуждает Оленченко.Дойдет и до ослабления военной поддержки, уверен он. Ведь на оружие нужны деньги, а поляки видят, что самые агрессивные спонсоры киевского режима, вроде Великобритании, Франции, хотя и продолжают выступать за войну, уже оценивают возможности получения выгоды от постконфликтного восстановления Украины. Наверняка и у Варшавы есть собственные претензии, в частности, на западную часть страны.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Киев постепенно лишается поддержки одного из главных союзников. Власти Польши бьют тревогу. Премьер-министр Дональд Туск заявил: в стране усиливаются пророссийские настроения. О том, что стоит за такими высказываниями и какие возможны последствия, — в материале РИА Новости.

"Испытание патриотизма"

На прошлой неделе в Польшу залетели якобы российские беспилотники. Ясности с этим инцидентом до сих пор нет. Так, в Варшаве признали, что взрывчатки на дронах не было. Но там по-прежнему настаивают на версии о провокации из Москвы. И пытаются переключить внимание со слабо аргументированных обвинений на другое.
В частности, Дональд Туск внезапно сообщил о… симпатиях поляков к России.
"Растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине. Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
© Getty Images / NurPhoto/Aleksander KalkaПремьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства
Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Getty Images / NurPhoto/Aleksander Kalka
Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства

При чем здесь Россия?

В субботу, 13 сентября, польские СМИ облетела новость: в городе Легница неизвестные злоумышленники сняли крест с купола храма Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащего Украинской грекокатолической церкви.
Киевский посол в Варшаве Василий Боднар призвал принять "неотложные меры" против вандализма, уточнив, что это похоже на признак "антиукраинских настроений в польском обществе".
В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, восприняли случившееся как очередную "провокацию", направленную на разжигание неприязни между поляками и украинцами.
После этого Туск и опубликовал свой пост в соцсети Х.
Как это связано, совершенно непонятно. Впрочем, премьер-министр и раньше не отличался особой логичностью суждений. Например, в августе задержали 17-летнего украинца за осквернение памятника жертвам Волынской резни. Тогда Туск тоже упомянул Россию, предположив, что вандала завербовала Москва. Но хотя бы о пророссийских настроениях в обществе не говорил.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАкция памяти жертв Волынской резни в Варшаве
Акция памяти жертв Волынской резни в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Акция памяти жертв Волынской резни в Варшаве

Инакомыслие под запретом

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что опасения Туска все же небеспочвенны. Но за этим могут стоять разные причины.
Политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский указывает на общую жесткость польских властей по отношению к инакомыслящим.
"Конечно, никаких пророссийских настроений в Польше нет, — пояснил он РИА Новости. — Просто считается, что любое сомнение в господствующей там версии конфликта на Украине и разумности западной политики — распространение так называемых кремлевских нарративов. За это легко могут обвинить в шпионаже. Что, разумеется, полный абсурд — нигде за инакомыслие, публичное выражение каких-то мнений шпионами не объявляют. Но для Польши это реальность".
На деле же речь идет совсем о другом. "Все больше поляков негативно относятся к украинцам, Украине как государству. Раздражение безоглядной поддержкой киевского режима растет. Очень многие приходят к выводу, что активное участие в конфликте невыгодно Польше, противоречит национальным интересам. А значит, хорошо бы минимизировать помощь и, соответственно, не брать на себя никакую ответственность, не выступать в роли европейского лидера в поддержке Киева и противостоянии с Москвой", — говорит политолог.
Власти это весьма беспокоит.
"Тревога настолько велика, что Туск даже не стесняется публично в этом признаваться. Для Варшавы первостепенная задача — именно конфронтация с Москвой, а помощь Киеву — элемент такой политики. Хотя не очень понятно, что, собственно, Туск предлагает, кроме продолжения курса, вызывающего все большее раздражение у населения. Убедительных аргументов у него нет, кроме ничем не обоснованных надежд на то, что Россию якобы удастся "дожать", — заключает эксперт.
Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства боевые части дронов. Кадр трансляции
Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства боевые части дронов. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства боевые части дронов. Кадр трансляции

Симпатии к Москве будут расти

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напоминает: польско-украинские отношения исторически всегда были сложными. "Объективно это два конкурирующих государства", — отмечает он.
"И, безусловно, высказывание Туска носит пропагандистский характер, потому что на уровне провинциальном, если не брать за образец Варшаву, антиукраинские настроения поляков усиливаются, — уточняет эксперт. — Слова премьера обращены, вероятно, в большей степени Киеву, партнерам по ЕС и к НАТО, чтобы там что-то предприняли".
К тому же в Польше всегда было немало тех, кто воспринимал Россию как дружелюбное и даже братское славянское государство.
"И по мере стабилизации общей обстановки в Европе такая точка зрения среди поляков будет укрепляться. Что касается сокращения помощи Киеву, это, конечно, не ближайшая перспектива. Однако процесс запущен. Так, изменился подход к украинским беженцам, их лишают привилегированного положения, побуждают к тому, чтобы они трудились как все остальные", — рассуждает Оленченко.
Дойдет и до ослабления военной поддержки, уверен он. Ведь на оружие нужны деньги, а поляки видят, что самые агрессивные спонсоры киевского режима, вроде Великобритании, Франции, хотя и продолжают выступать за войну, уже оценивают возможности получения выгоды от постконфликтного восстановления Украины. Наверняка и у Варшавы есть собственные претензии, в частности, на западную часть страны.
© РИА НовостиМарш против вовлечения Польши в боевые действия на Украине
Марш против вовлечения Польши в боевые действия на Украине - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости
Марш против вовлечения Польши в боевые действия на Украине
 
