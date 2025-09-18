Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области подросток попал в реанимацию после массовой драки - РИА Новости, 18.09.2025
20:40 18.09.2025
В Тамбовской области подросток попал в реанимацию после массовой драки
происшествия
россия
тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Подросток попал в реанимацию после массовой драки в посёлке Первомайский Тамбовской области, ещё пятеро получили телесные повреждения, сообщили в четверг в СУСК России по региону. Драка произошла вечером 12 сентября на площадке в районе дома №19 по улице Тельмана. "Между двумя группами молодых людей произошла конфликтная ситуация, перешедшая в драку. В результате шестеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет получили различные телесные повреждения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Тамбовской области. Следственный комитет добавил, что после произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "В настоящее время по подозрению в совершении преступлений задержаны трое несовершеннолетних. По ходатайству следствия двум несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему – запрета определенных действий", - сообщили в СУСК России по Тамбовской области.
россия
тамбовская область
происшествия, россия, тамбовская область
Происшествия, Россия, Тамбовская область
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Подросток попал в реанимацию после массовой драки в посёлке Первомайский Тамбовской области, ещё пятеро получили телесные повреждения, сообщили в четверг в СУСК России по региону.
Драка произошла вечером 12 сентября на площадке в районе дома №19 по улице Тельмана.
"Между двумя группами молодых людей произошла конфликтная ситуация, перешедшая в драку. В результате шестеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет получили различные телесные повреждения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Тамбовской области.
Следственный комитет добавил, что после произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
"В настоящее время по подозрению в совершении преступлений задержаны трое несовершеннолетних. По ходатайству следствия двум несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему – запрета определенных действий", - сообщили в СУСК России по Тамбовской области.
ПроисшествияРоссияТамбовская область
 
 
