https://ria.ru/20250918/podrostok-2042837834.html
В Тамбовской области подросток попал в реанимацию после массовой драки
В Тамбовской области подросток попал в реанимацию после массовой драки
2025-09-18T20:40:00+03:00
2025-09-18T20:40:00+03:00
2025-09-18T20:40:00+03:00
происшествия
россия
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
россия
тамбовская область
Новости
ru-RU
происшествия, россия, тамбовская область
Происшествия, Россия, Тамбовская область
В Тамбовской области подросток попал в реанимацию после массовой драки
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Подросток попал в реанимацию после массовой драки в посёлке Первомайский Тамбовской области, ещё пятеро получили телесные повреждения, сообщили в четверг в СУСК России по региону.
Драка произошла вечером 12 сентября на площадке в районе дома №19 по улице Тельмана.
"Между двумя группами молодых людей произошла конфликтная ситуация, перешедшая в драку. В результате шестеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет получили различные телесные повреждения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы", - сообщили в Telegram-канале СУСК России
по Тамбовской области
.
Следственный комитет добавил, что после произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
"В настоящее время по подозрению в совершении преступлений задержаны трое несовершеннолетних. По ходатайству следствия двум несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему – запрета определенных действий", - сообщили в СУСК России по Тамбовской области.