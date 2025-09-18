https://ria.ru/20250918/pobeda-2042811656.html
Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы
Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы - РИА Новости, 18.09.2025
Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы
Всероссийский слет "Послы Победы. Смоленск" пройдет в столице области с 23 по 26 сентября, в котором примут участие 75 добровольцев из России и Белоруссии, в их РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:22:00+03:00
2025-09-18T18:22:00+03:00
2025-09-18T18:22:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Всероссийский слет "Послы Победы. Смоленск" пройдет в столице области с 23 по 26 сентября, в котором примут участие 75 добровольцев из России и Белоруссии, в их числе — шестеро смолян, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ими станут Юлия Горнова, Анастасия Грибанова, Дарья Мельникова, Николай Пашечко, Дарья Степанова и Сергей Тарасевич. Губернатор области Василий Анохин указал, что юбилейный год Великой Победы, ознаменован многими яркими памятными мероприятиями, участие в которых жители региона принимают с чувством особой гордости за Россию и героическую Смоленщину. "Очень важно, что в эту работу активно включилась молодежь, своими делами доказывая, что патриотизм в России — это объединительная идея, черта характера нашего народа, национальное достояние, которое они готовы защищать", — приводит пресс-служба слова Анохина. В рамках слета добровольцы станут соорганизаторами памятных событий, в том числе акции "Огненные картины войны", а также окажут волонтерское сопровождение мероприятий, приуроченных к 82-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 40-летию присвоения Смоленску звания "Город-герой". Образовательная программа объединит панельные дискуссии, встречи с ветеранами и современными героями, командные активности и тематические лекции о сохранении исторической памяти. Организаторами слета выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и правительство Смоленской области в лице главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.
https://ria.ru/20250918/semi-2042700512.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы
Шесть жителей Смоленщины примут участие в слете "Послы Победы" в столице области
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Всероссийский слет "Послы Победы. Смоленск" пройдет в столице области с 23 по 26 сентября, в котором примут участие 75 добровольцев из России и Белоруссии, в их числе — шестеро смолян, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ими станут Юлия Горнова, Анастасия Грибанова, Дарья Мельникова, Николай Пашечко, Дарья Степанова и Сергей Тарасевич.
Губернатор области Василий Анохин указал, что юбилейный год Великой Победы, ознаменован многими яркими памятными мероприятиями, участие в которых жители региона принимают с чувством особой гордости за Россию и героическую Смоленщину.
"Очень важно, что в эту работу активно включилась молодежь, своими делами доказывая, что патриотизм в России — это объединительная идея, черта характера нашего народа, национальное достояние, которое они готовы защищать", — приводит пресс-служба слова Анохина.
В рамках слета добровольцы станут соорганизаторами памятных событий, в том числе акции "Огненные картины войны", а также окажут волонтерское сопровождение мероприятий, приуроченных к 82-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 40-летию присвоения Смоленску звания "Город-герой".
Образовательная программа объединит панельные дискуссии, встречи с ветеранами и современными героями, командные активности и тематические лекции о сохранении исторической памяти.
Организаторами слета выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и правительство Смоленской области в лице главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.