Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы

Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Всероссийский слет "Послы Победы. Смоленск" пройдет в столице области с 23 по 26 сентября, в котором примут участие 75 добровольцев из России и Белоруссии, в их числе — шестеро смолян, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ими станут Юлия Горнова, Анастасия Грибанова, Дарья Мельникова, Николай Пашечко, Дарья Степанова и Сергей Тарасевич. Губернатор области Василий Анохин указал, что юбилейный год Великой Победы, ознаменован многими яркими памятными мероприятиями, участие в которых жители региона принимают с чувством особой гордости за Россию и героическую Смоленщину. "Очень важно, что в эту работу активно включилась молодежь, своими делами доказывая, что патриотизм в России — это объединительная идея, черта характера нашего народа, национальное достояние, которое они готовы защищать", — приводит пресс-служба слова Анохина. В рамках слета добровольцы станут соорганизаторами памятных событий, в том числе акции "Огненные картины войны", а также окажут волонтерское сопровождение мероприятий, приуроченных к 82-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 40-летию присвоения Смоленску звания "Город-герой". Образовательная программа объединит панельные дискуссии, встречи с ветеранами и современными героями, командные активности и тематические лекции о сохранении исторической памяти. Организаторами слета выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и правительство Смоленской области в лице главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

