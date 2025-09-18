Рейтинг@Mail.ru
Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы
Смоленская область
Смоленская область
 
18:22 18.09.2025
Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы
Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы - РИА Новости, 18.09.2025
Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы
Всероссийский слет "Послы Победы. Смоленск" пройдет в столице области с 23 по 26 сентября, в котором примут участие 75 добровольцев из России и Белоруссии, в их РИА Новости, 18.09.2025
смоленская область
смоленская область
василий анохин
россия
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Всероссийский слет "Послы Победы. Смоленск" пройдет в столице области с 23 по 26 сентября, в котором примут участие 75 добровольцев из России и Белоруссии, в их числе — шестеро смолян, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ими станут Юлия Горнова, Анастасия Грибанова, Дарья Мельникова, Николай Пашечко, Дарья Степанова и Сергей Тарасевич. Губернатор области Василий Анохин указал, что юбилейный год Великой Победы, ознаменован многими яркими памятными мероприятиями, участие в которых жители региона принимают с чувством особой гордости за Россию и героическую Смоленщину. "Очень важно, что в эту работу активно включилась молодежь, своими делами доказывая, что патриотизм в России — это объединительная идея, черта характера нашего народа, национальное достояние, которое они готовы защищать", — приводит пресс-служба слова Анохина. В рамках слета добровольцы станут соорганизаторами памятных событий, в том числе акции "Огненные картины войны", а также окажут волонтерское сопровождение мероприятий, приуроченных к 82-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 40-летию присвоения Смоленску звания "Город-герой". Образовательная программа объединит панельные дискуссии, встречи с ветеранами и современными героями, командные активности и тематические лекции о сохранении исторической памяти. Организаторами слета выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и правительство Смоленской области в лице главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.
смоленская область
россия
смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Шесть смолян примут участие в слете волонтеров в честь Великой Победы

Шесть жителей Смоленщины примут участие в слете "Послы Победы" в столице области

© РИА Новости / Илья Питалев
Смоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Всероссийский слет "Послы Победы. Смоленск" пройдет в столице области с 23 по 26 сентября, в котором примут участие 75 добровольцев из России и Белоруссии, в их числе — шестеро смолян, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ими станут Юлия Горнова, Анастасия Грибанова, Дарья Мельникова, Николай Пашечко, Дарья Степанова и Сергей Тарасевич.
Губернатор области Василий Анохин указал, что юбилейный год Великой Победы, ознаменован многими яркими памятными мероприятиями, участие в которых жители региона принимают с чувством особой гордости за Россию и героическую Смоленщину.
"Очень важно, что в эту работу активно включилась молодежь, своими делами доказывая, что патриотизм в России — это объединительная идея, черта характера нашего народа, национальное достояние, которое они готовы защищать", — приводит пресс-служба слова Анохина.
В рамках слета добровольцы станут соорганизаторами памятных событий, в том числе акции "Огненные картины войны", а также окажут волонтерское сопровождение мероприятий, приуроченных к 82-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 40-летию присвоения Смоленску звания "Город-герой".
Образовательная программа объединит панельные дискуссии, встречи с ветеранами и современными героями, командные активности и тематические лекции о сохранении исторической памяти.
Организаторами слета выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и правительство Смоленской области в лице главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.
