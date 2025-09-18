https://ria.ru/20250918/peskov--2042679212.html
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами думских фракций
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами думских фракций - РИА Новости, 18.09.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами думских фракций
Президент РФ Владимир Путин после общей встречи в четверг отдельно пообщается с каждым из руководителей думских фракций, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после общей встречи в четверг отдельно пообщается с каждым из руководителей думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Затем традиционно руководители фракций будут иметь возможность по отдельности пообщаться с главой государства", - сообщил Песков журналистам. Он добавил, что в графике президента также запланированы внутренние рабочие встречи, которые не предназначены для освещения СМИ.
