Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами думских фракций

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами думских фракций

Президент РФ Владимир Путин после общей встречи в четверг отдельно пообщается с каждым из руководителей думских фракций, заявил пресс-секретарь главы... 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после общей встречи в четверг отдельно пообщается с каждым из руководителей думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Затем традиционно руководители фракций будут иметь возможность по отдельности пообщаться с главой государства", - сообщил Песков журналистам. Он добавил, что в графике президента также запланированы внутренние рабочие встречи, которые не предназначены для освещения СМИ.

