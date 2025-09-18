Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал - РИА Новости, 18.09.2025
02:15 18.09.2025
Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Для лиц, не имеющих трудового стажа, предусмотрена социальная пенсия, которая назначается позже и значительно ниже, чем страховая, рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.Речь идет о выплате из госбюджета для нетрудоспособных граждан, которые не заработали достаточно стажа или баллов. Ее начисляют с 70 лет мужчинам и с 65 лет женщинам. Она также полагается инвалидам (в том числе, с детства), детям, оставшимся без попечения родителей и представителям некоторых народов Севера."Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей", — отметила юрист.По закону выплата пенсионеру не может быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому государство доплачивает до нужного уровня. Таким образом, социальная пенсия равна величине ПМП в регионе проживания гражданина, заключила она.
Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Для лиц, не имеющих трудового стажа, предусмотрена социальная пенсия, которая назначается позже и значительно ниже, чем страховая, рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
Речь идет о выплате из госбюджета для нетрудоспособных граждан, которые не заработали достаточно стажа или баллов. Ее начисляют с 70 лет мужчинам и с 65 лет женщинам. Она также полагается инвалидам (в том числе, с детства), детям, оставшимся без попечения родителей и представителям некоторых народов Севера.
"Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей", — отметила юрист.
По закону выплата пенсионеру не может быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому государство доплачивает до нужного уровня. Таким образом, социальная пенсия равна величине ПМП в регионе проживания гражданина, заключила она.
