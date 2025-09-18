https://ria.ru/20250918/pensiya-2042596992.html
Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал
Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал - РИА Новости, 18.09.2025
Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал
Для лиц, не имеющих трудового стажа, предусмотрена социальная пенсия, которая назначается позже и значительно ниже, чем страховая, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T02:15:00+03:00
2025-09-18T02:15:00+03:00
2025-09-18T02:15:00+03:00
общество
россия
пенсии
евгения безмаленко
международная ассоциация юристов и медиаторов 4legal
север
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Для лиц, не имеющих трудового стажа, предусмотрена социальная пенсия, которая назначается позже и значительно ниже, чем страховая, рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.Речь идет о выплате из госбюджета для нетрудоспособных граждан, которые не заработали достаточно стажа или баллов. Ее начисляют с 70 лет мужчинам и с 65 лет женщинам. Она также полагается инвалидам (в том числе, с детства), детям, оставшимся без попечения родителей и представителям некоторых народов Севера."Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей", — отметила юрист.По закону выплата пенсионеру не может быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому государство доплачивает до нужного уровня. Таким образом, социальная пенсия равна величине ПМП в регионе проживания гражданина, заключила она.
https://ria.ru/20250910/pensii-2040810615.html
https://ria.ru/20250902/pensiya-2038962194.html
россия
север
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсии, евгения безмаленко, международная ассоциация юристов и медиаторов 4legal, север
Общество, Россия, Пенсии, Евгения Безмаленко, Международная Ассоциация юристов и медиаторов 4legal, Север
Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал
Юрист Безмаленко заявила о социальной пенсии для тех, кто никогда не работал