Патрушев обсудил перспективы судостроительного сотрудничества с Вьетнамом

Патрушев обсудил российско-вьетнамское взаимодействие в судостроении и логистике
ХАНОЙ, 18 сен – РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки во Вьетнам посетил в городе Вунгтау судостроительный завод "Башон", а также международный морской порт Каймеп-Тхивай, обсудил возможности расширения российско-вьетнамского взаимодействия в сфере судостроения и морской логистики.
Как отметил Патрушев, судостроительный завод "Башон" - это не только одно из крупнейших подобных предприятий во Вьетнаме, но и одно из старейших. В этом году ему исполняется сто лет. "Мы смогли убедиться в том, что сегодня это весьма современное предприятие, оснащенное передовым оборудованием и способное производить широкую линейку продукции военного и гражданского назначения", - сказал он, добавив, что Россия видит "большие перспективы совместной работы на этой площадке".
В порту Каймеп-Тхивай, который является одним из крупнейших во Вьетнаме, председатель Морской коллегии и сопровождающие его представители российских ведомств, профильных организаций и компаний, работающих в сфере судостроения и морской логистики, ознакомились с работой современного портового кластера, позволяющего принимать суда практически всех типоразмеров, включая самые современные суперконтейнеровозы, составляющие сегодня основу глобальной морской экономики. Каймеп-Тхивай и другие вьетнамские порты предоставляют хорошую базу для налаживания углубленного двустороннего сотрудничества РФ и СРВ в сфере морской логистики, подчеркнул Патрушев.
В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября председатель Морской коллегии РФ провел в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского взаимодействия в морской сфере. Были рассмотрены вопросы партнерства двух стран в области судоходства, морской логистики, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества.
