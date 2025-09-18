Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обсудил перспективы судостроительного сотрудничества с Вьетнамом - РИА Новости, 18.09.2025
11:24 18.09.2025
Патрушев обсудил перспективы судостроительного сотрудничества с Вьетнамом
Патрушев обсудил перспективы судостроительного сотрудничества с Вьетнамом - РИА Новости, 18.09.2025
Патрушев обсудил перспективы судостроительного сотрудничества с Вьетнамом
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки во Вьетнам посетил в городе Вунгтау судостроительный завод... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:24:00+03:00
2025-09-18T11:24:00+03:00
россия
вьетнам
ханой
николай патрушев
ХАНОЙ, 18 сен – РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки во Вьетнам посетил в городе Вунгтау судостроительный завод "Башон", а также международный морской порт Каймеп-Тхивай, обсудил возможности расширения российско-вьетнамского взаимодействия в сфере судостроения и морской логистики. Как отметил Патрушев, судостроительный завод "Башон" - это не только одно из крупнейших подобных предприятий во Вьетнаме, но и одно из старейших. В этом году ему исполняется сто лет. "Мы смогли убедиться в том, что сегодня это весьма современное предприятие, оснащенное передовым оборудованием и способное производить широкую линейку продукции военного и гражданского назначения", - сказал он, добавив, что Россия видит "большие перспективы совместной работы на этой площадке". В порту Каймеп-Тхивай, который является одним из крупнейших во Вьетнаме, председатель Морской коллегии и сопровождающие его представители российских ведомств, профильных организаций и компаний, работающих в сфере судостроения и морской логистики, ознакомились с работой современного портового кластера, позволяющего принимать суда практически всех типоразмеров, включая самые современные суперконтейнеровозы, составляющие сегодня основу глобальной морской экономики. Каймеп-Тхивай и другие вьетнамские порты предоставляют хорошую базу для налаживания углубленного двустороннего сотрудничества РФ и СРВ в сфере морской логистики, подчеркнул Патрушев. В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября председатель Морской коллегии РФ провел в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского взаимодействия в морской сфере. Были рассмотрены вопросы партнерства двух стран в области судоходства, морской логистики, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества.
россия
вьетнам
ханой
россия, вьетнам, ханой, николай патрушев
Россия, Вьетнам, Ханой, Николай Патрушев
Николай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
ХАНОЙ, 18 сен – РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки во Вьетнам посетил в городе Вунгтау судостроительный завод "Башон", а также международный морской порт Каймеп-Тхивай, обсудил возможности расширения российско-вьетнамского взаимодействия в сфере судостроения и морской логистики.
Как отметил Патрушев, судостроительный завод "Башон" - это не только одно из крупнейших подобных предприятий во Вьетнаме, но и одно из старейших. В этом году ему исполняется сто лет. "Мы смогли убедиться в том, что сегодня это весьма современное предприятие, оснащенное передовым оборудованием и способное производить широкую линейку продукции военного и гражданского назначения", - сказал он, добавив, что Россия видит "большие перспективы совместной работы на этой площадке".
РоссияВьетнамХанойНиколай Патрушев
 
 
