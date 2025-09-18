https://ria.ru/20250918/pashinyan-2042830892.html

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны

2025-09-18T19:56:00+03:00

в мире

армения

россия

никол пашинян

левон тер-петросян

facebook

ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, считает, что армянский премьер Никол Пашинян своими действиями разрушает страну, оставляя будущим властям тяжелое и незавидное наследие. "Пашинян лично разрушает свою страну. Несомненно, он осознает масштабы причиненного им зла, отражением чего являются его постоянные нервные срывы и ежедневные оскорбления и угрозы в адрес оппозиции. Я не завидую будущим властям Армении, поскольку Пашинян оставил такое тяжелое наследие, из-под которого почти невозможно выбраться", - написал экс-президент в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Тер-Петросяна, всем известно, как относились к подобным людям в историческом прошлом, и какими эпитетами их "награждали".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

