Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны - РИА Новости, 18.09.2025
19:56 18.09.2025
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны - РИА Новости, 18.09.2025
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, считает, что армянский премьер Никол Пашинян своими действиями разрушает страну, оставляя будущим властям тяжелое и РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:56:00+03:00
2025-09-18T19:56:00+03:00
в мире
армения
россия
никол пашинян
левон тер-петросян
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, считает, что армянский премьер Никол Пашинян своими действиями разрушает страну, оставляя будущим властям тяжелое и незавидное наследие. "Пашинян лично разрушает свою страну. Несомненно, он осознает масштабы причиненного им зла, отражением чего являются его постоянные нервные срывы и ежедневные оскорбления и угрозы в адрес оппозиции. Я не завидую будущим властям Армении, поскольку Пашинян оставил такое тяжелое наследие, из-под которого почти невозможно выбраться", - написал экс-президент в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Тер-Петросяна, всем известно, как относились к подобным людям в историческом прошлом, и какими эпитетами их "награждали".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
армения
россия
в мире, армения, россия, никол пашинян, левон тер-петросян, facebook
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Левон Тер-Петросян, Facebook
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны

Тер-Петросян: Никол Пашинян своими действиями разрушает страну

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, считает, что армянский премьер Никол Пашинян своими действиями разрушает страну, оставляя будущим властям тяжелое и незавидное наследие.
"Пашинян лично разрушает свою страну. Несомненно, он осознает масштабы причиненного им зла, отражением чего являются его постоянные нервные срывы и ежедневные оскорбления и угрозы в адрес оппозиции. Я не завидую будущим властям Армении, поскольку Пашинян оставил такое тяжелое наследие, из-под которого почти невозможно выбраться", - написал экс-президент в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По словам Тер-Петросяна, всем известно, как относились к подобным людям в историческом прошлом, и какими эпитетами их "награждали".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреАрменияРоссияНикол ПашинянЛевон Тер-ПетросянFacebook
 
 
