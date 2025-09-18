https://ria.ru/20250918/pashinyan-2042830892.html
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны - РИА Новости, 18.09.2025
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, считает, что армянский премьер Никол Пашинян своими действиями разрушает страну, оставляя будущим властям тяжелое и РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:56:00+03:00
2025-09-18T19:56:00+03:00
2025-09-18T19:56:00+03:00
в мире
армения
россия
никол пашинян
левон тер-петросян
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_0:129:3126:1887_1920x0_80_0_0_4e7d7e2b0ffdd3da22d5a5cc5fad0db7.jpg
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, считает, что армянский премьер Никол Пашинян своими действиями разрушает страну, оставляя будущим властям тяжелое и незавидное наследие. "Пашинян лично разрушает свою страну. Несомненно, он осознает масштабы причиненного им зла, отражением чего являются его постоянные нервные срывы и ежедневные оскорбления и угрозы в адрес оппозиции. Я не завидую будущим властям Армении, поскольку Пашинян оставил такое тяжелое наследие, из-под которого почти невозможно выбраться", - написал экс-президент в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Тер-Петросяна, всем известно, как относились к подобным людям в историческом прошлом, и какими эпитетами их "награждали".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250831/shos-2038671945.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038686478_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_06e2009cc9422a471723206bbaaa8832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, никол пашинян, левон тер-петросян, facebook
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Левон Тер-Петросян, Facebook
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны
Тер-Петросян: Никол Пашинян своими действиями разрушает страну