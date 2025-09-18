Рейтинг@Mail.ru
Пашинян: Арарат убирают с визовых штампов для укрепления государственности - РИА Новости, 18.09.2025
14:05 18.09.2025
Пашинян: Арарат убирают с визовых штампов для укрепления государственности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны убирают изображение горы Арарат с визовых штампов для укрепление армянской государственности. РИА Новости, 18.09.2025
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны убирают изображение горы Арарат с визовых штампов для укрепление армянской государственности. С 1 ноября власти Армении уберут изображение горы Арарат со штампов, которые ставятся в паспорте при пересечении границы страны. Ранее Пашинян призвал соотечественников признать, что высочайшей точкой Армении является гора Арагац и не концентрироваться на Арарате, находящемся на территории Турции. Позднее он украсил стену своего кабинета изображением Арагаца. Кроме того, армянский премьер заявил ранее, что термин "Западная Армения", которым в республике принято называть входящие в состав современной Турции территории исторической Армении, раздражают соседей республики. "Все эти шаги направлены на укрепление государственности, суверенитета, безопасности Армении, чтобы Армения стала наиболее ответственным членом международного сообщества", - заявил Пашинян журналистам в четверг, комментируя решение правительства об изъятии изображения Арарата с штампов. По его словам, это делается также для обеспечения нормальной жизнедеятельности Армении в рамках международных стандартов. "Если выяснится, что мы хотим что-то отобразить на штампе, это должно быть связано с международно признанной территорией Армении", - заявил Пашинян.
армения, турция, никол пашинян, в мире
Армения, Турция, Никол Пашинян, В мире
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны убирают изображение горы Арарат с визовых штампов для укрепление армянской государственности.
С 1 ноября власти Армении уберут изображение горы Арарат со штампов, которые ставятся в паспорте при пересечении границы страны. Ранее Пашинян призвал соотечественников признать, что высочайшей точкой Армении является гора Арагац и не концентрироваться на Арарате, находящемся на территории Турции. Позднее он украсил стену своего кабинета изображением Арагаца. Кроме того, армянский премьер заявил ранее, что термин "Западная Армения", которым в республике принято называть входящие в состав современной Турции территории исторической Армении, раздражают соседей республики.
"Все эти шаги направлены на укрепление государственности, суверенитета, безопасности Армении, чтобы Армения стала наиболее ответственным членом международного сообщества", - заявил Пашинян журналистам в четверг, комментируя решение правительства об изъятии изображения Арарата с штампов.
По его словам, это делается также для обеспечения нормальной жизнедеятельности Армении в рамках международных стандартов.
"Если выяснится, что мы хотим что-то отобразить на штампе, это должно быть связано с международно признанной территорией Армении", - заявил Пашинян.
АрменияТурцияНикол ПашинянВ мире
 
 
