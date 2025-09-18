https://ria.ru/20250918/pashinyan-2042694271.html

Пашинян: Арарат убирают с визовых штампов для укрепления государственности

Пашинян: Арарат убирают с визовых штампов для укрепления государственности - РИА Новости, 18.09.2025

Пашинян: Арарат убирают с визовых штампов для укрепления государственности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны убирают изображение горы Арарат с визовых штампов для укрепление армянской государственности. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T14:05:00+03:00

2025-09-18T14:05:00+03:00

2025-09-18T14:05:00+03:00

армения

турция

никол пашинян

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg

ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны убирают изображение горы Арарат с визовых штампов для укрепление армянской государственности. С 1 ноября власти Армении уберут изображение горы Арарат со штампов, которые ставятся в паспорте при пересечении границы страны. Ранее Пашинян призвал соотечественников признать, что высочайшей точкой Армении является гора Арагац и не концентрироваться на Арарате, находящемся на территории Турции. Позднее он украсил стену своего кабинета изображением Арагаца. Кроме того, армянский премьер заявил ранее, что термин "Западная Армения", которым в республике принято называть входящие в состав современной Турции территории исторической Армении, раздражают соседей республики. "Все эти шаги направлены на укрепление государственности, суверенитета, безопасности Армении, чтобы Армения стала наиболее ответственным членом международного сообщества", - заявил Пашинян журналистам в четверг, комментируя решение правительства об изъятии изображения Арарата с штампов. По его словам, это делается также для обеспечения нормальной жизнедеятельности Армении в рамках международных стандартов. "Если выяснится, что мы хотим что-то отобразить на штампе, это должно быть связано с международно признанной территорией Армении", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20250831/shos-2038676335.html

https://ria.ru/20230110/armeniya-1843895266.html

армения

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, турция, никол пашинян, в мире