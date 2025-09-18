Рейтинг@Mail.ru
Пашинян оправдал оговорку Трампа, перепутавшего Армению с Албанией - РИА Новости, 18.09.2025
13:09 18.09.2025
Пашинян оправдал оговорку Трампа, перепутавшего Армению с Албанией
Пашинян оправдал оговорку Трампа, перепутавшего Армению с Албанией
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян считает, что президент США Дональд Трамп, назвавший Армению Албанией, исправил свою оговорку постом в соцсетях. Ранее Трамп в интервью Fox News перепутал Армению с Албанией, заявив, что завершил войны, которые считались неразрешимыми, в частности между Азербайджаном и Албанией. Позднее он написал соцсети Truth Social, что для него - честь помочь завершить войну между Азербайджаном и Арменией и "одновременно подружиться с двумя великими лидерами и людьми – президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном". Он добавил, что это будет вечная дружба дня него и для США. "Руководитель любой страны и любой человек исправляет свои оговорки, и президент США сделал это своим постом", - заявил Пашинян журналистам. По его словам, он и сам путает имена, в частности, недавно спутал армянских боксеров Вика Дарчинна и Ншана Мунчяна, но это не означает, что не отличает их.
ЕРЕВАН, 18 сен – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян считает, что президент США Дональд Трамп, назвавший Армению Албанией, исправил свою оговорку постом в соцсетях.
Ранее Трамп в интервью Fox News перепутал Армению с Албанией, заявив, что завершил войны, которые считались неразрешимыми, в частности между Азербайджаном и Албанией. Позднее он написал соцсети Truth Social, что для него - честь помочь завершить войну между Азербайджаном и Арменией и "одновременно подружиться с двумя великими лидерами и людьми – президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном". Он добавил, что это будет вечная дружба дня него и для США.
"Руководитель любой страны и любой человек исправляет свои оговорки, и президент США сделал это своим постом", - заявил Пашинян журналистам.
По его словам, он и сам путает имена, в частности, недавно спутал армянских боксеров Вика Дарчинна и Ншана Мунчяна, но это не означает, что не отличает их.
Пашинян назвал проект Трампа крупнейшим инвестпроектом в истории Армении
