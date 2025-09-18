https://ria.ru/20250918/parizh-2042802996.html

Протестующие в Париже поют песню на мотив "Катюши"

Участники массовых акций протеста против предложенных властями мер жесткой экономии танцуют, поют песни, в том числе на мотив "Катюши", и жгут фаеры в центре...

ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Участники массовых акций протеста против предложенных властями мер жесткой экономии танцуют, поют песни, в том числе на мотив "Катюши", и жгут фаеры в центре Парижа, передает корреспондент РИА Новости. В четверг протестные акции проходят по всей Франции. Ожидается, что на них выйдут до 900 тысяч манифестантов. В Париже к демонстрациям могут присоединиться до 100 тысяч человек. Участники акций имеют при себе флаги Палестины и крупнейших профсоюзов страны. Некоторые исполняют традиционные песни французского протестного движения. Часть протестующих жгет фаеры. Некоторые несут большой плакат с надписью: "(президента Франции Эммануэля) Макрона в отставку! Общая забастовка, чтобы все заблокировать!" На бульваре Тампль одна из групп протестующих танцует и исполняет песню на мотив "Катюши", однако текст там другой: связанный с протестом. Кроме того, большая группа манифестантов собралась также на площади Бастилии. В руках у участников протестов находятся плакаты с надписями: "Мы не дойные коровы!", "Эй, (премьер Франции Себастьян) Лекорню! Обложите налогами сверхприбыли!" Некоторые протестующие несут с собой символику различных политических сил страны, в частности флаги партии зеленых и левой партии "Непокорившаяся Франция". В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Впоследствии правительство Байру ушло в отставку после выражения ему недоверия депутатами. Во Франции 10 сентября прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек приняли участие в сотнях акций по всей стране. Для обеспечения порядка власти задействовали 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны. Новый премьер Лекорню 13 сентября объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Кроме того, в понедельник он пообещал ограничить государственные привилегии своих предшественников.

