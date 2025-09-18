https://ria.ru/20250918/panin-2042615865.html

Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам

Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов. Согласно имеющимся данным, Панин* не оплатил 411 676 рублей задолженностей по кредитным платежам, однако приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах актера денежных средств и других ценностей. Кроме того, в июле 2025 года через суд с Панина* начали взыскивать налоги и сборы. Актер должен около 20 тысяч рублей. Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Панин заочно арестован в РФ и находится в международном розыске.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом.

