https://ria.ru/20250918/panin-2042615865.html
Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам
Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам - РИА Новости, 18.09.2025
Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам
Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:32:00+03:00
2025-09-18T05:32:00+03:00
2025-09-18T07:39:00+03:00
россия
алексей панин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154283/13/1542831397_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_358c75c7c4dd9cbf95e998cbf2a0e0f3.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов. Согласно имеющимся данным, Панин* не оплатил 411 676 рублей задолженностей по кредитным платежам, однако приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах актера денежных средств и других ценностей. Кроме того, в июле 2025 года через суд с Панина* начали взыскивать налоги и сборы. Актер должен около 20 тысяч рублей. Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Панин заочно арестован в РФ и находится в международном розыске.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом.
https://ria.ru/20250809/panin-2034283248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154283/13/1542831397_62:0:2673:1958_1920x0_80_0_0_6df22cc84b8a6d2d0951b97e69ec0b68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей панин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Алексей Панин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам
Уехавший из России актер Алексей Панин не оплатил долги по кредитам в России