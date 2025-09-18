Рейтинг@Mail.ru
Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 18.09.2025 (обновлено: 07:39 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/panin-2042615865.html
Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам
Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам - РИА Новости, 18.09.2025
Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам
Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:32:00+03:00
2025-09-18T07:39:00+03:00
россия
алексей панин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154283/13/1542831397_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_358c75c7c4dd9cbf95e998cbf2a0e0f3.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов. Согласно имеющимся данным, Панин* не оплатил 411 676 рублей задолженностей по кредитным платежам, однако приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах актера денежных средств и других ценностей. Кроме того, в июле 2025 года через суд с Панина* начали взыскивать налоги и сборы. Актер должен около 20 тысяч рублей. Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Панин заочно арестован в РФ и находится в международном розыске.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом.
https://ria.ru/20250809/panin-2034283248.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154283/13/1542831397_62:0:2673:1958_1920x0_80_0_0_6df22cc84b8a6d2d0951b97e69ec0b68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей панин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Алексей Панин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Актер Алексей Панин* избежал уплаты долгов по кредитам

Уехавший из России актер Алексей Панин не оплатил долги по кредитам в России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Актер Алексей Панин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уехавший из России после начала СВО актер Алексей Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов.
Согласно имеющимся данным, Панин* не оплатил 411 676 рублей задолженностей по кредитным платежам, однако приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах актера денежных средств и других ценностей.
Кроме того, в июле 2025 года через суд с Панина* начали взыскивать налоги и сборы. Актер должен около 20 тысяч рублей.
Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Панин заочно арестован в РФ и находится в международном розыске.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом.
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
СБУ прекратила розыск актера Алексея Панина*
9 августа, 06:45
 
РоссияАлексей ПанинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала