Полиция Израиля работает в украинской Умани перед приездом паломников

Полиция Израиля работает в Умани перед приездом тысяч еврейских паломников
Паломник-хасид, прибывший в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Полиция Израиля в четверг приступила к работе в украинском городе Умань для обеспечения безопасности тысяч паломников-хасидов из Израиля, которые, как ожидается, на следующей неделе приедут на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Израиля майор Михаил Зингерман.
"Сегодня на Украине начала работу делегация сотрудников полиции Израиля в рамках подготовки к празднованию Рош ха-Шана в городе Умань. Сотрудники полиции Израиля будут действовать в тесном сотрудничестве с украинской полицией для обеспечения безопасности и общественного порядка", - сообщил Зингерман.
Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана, который в 2025 году пройдет с 22 по 24 сентября.
