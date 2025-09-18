https://ria.ru/20250918/palomniki-2042842549.html

Полиция Израиля работает в украинской Умани перед приездом паломников

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Полиция Израиля в четверг приступила к работе в украинском городе Умань для обеспечения безопасности тысяч паломников-хасидов из Израиля, которые, как ожидается, на следующей неделе приедут на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Израиля майор Михаил Зингерман. "Сегодня на Украине начала работу делегация сотрудников полиции Израиля в рамках подготовки к празднованию Рош ха-Шана в городе Умань. Сотрудники полиции Израиля будут действовать в тесном сотрудничестве с украинской полицией для обеспечения безопасности и общественного порядка", - сообщил Зингерман. Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана, который в 2025 году пройдет с 22 по 24 сентября.

