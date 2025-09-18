https://ria.ru/20250918/ogranicheniya--2042649505.html

В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты

В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 18.09.2025

В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T10:57:00+03:00

2025-09-18T10:57:00+03:00

2025-09-18T11:07:00+03:00

оренбург

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга сняты, сообщила Росавиация."Аэропорт Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. ", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов."В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - добавляется в сообщении.Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.

https://ria.ru/20250913/samolet-2041630624.html

https://ria.ru/20250918/aeroport-2042624071.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность