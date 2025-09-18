В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты

https://ria.ru/20250918/ogranicheniya--2042636551.html

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Саратова сняты, сообщила Росавиация."Аэропорты Самара (Курумоч); Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов."В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару", - добавляется в сообщении.Уточняется, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.

