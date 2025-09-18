https://ria.ru/20250918/ogranicheniya--2042636551.html
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 18.09.2025
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Саратова сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:29:00+03:00
2025-09-18T09:29:00+03:00
2025-09-18T09:35:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
самара
саратов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Саратова сняты, сообщила Росавиация."Аэропорты Самара (Курумоч); Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов."В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару", - добавляется в сообщении.Уточняется, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.
https://ria.ru/20250913/samolet-2041630624.html
https://ria.ru/20250905/podmoskove-2040010179.html
самара
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0c8b04a9787bfdb31d8e629952eebb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), самара, саратов, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Самара, Саратов, Безопасность
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов