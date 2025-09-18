Рейтинг@Mail.ru
Военный комитет стран Персидского залива обновит планы обороны - РИА Новости, 18.09.2025
14:47 18.09.2025 (обновлено: 15:02 18.09.2025)
Военный комитет стран Персидского залива обновит планы обороны
персидский залив
в мире
катар
израиль
ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Военный комитет стран Персидского залива принял решение об обновлении совместных планов обороны, а также ускорить работу над системой раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет в связи с ударами Израиля по Катару, говорится в заявлении по итогам заседания комитета в Дохе в четверг."Военный комитет Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания совместного военного комитета с участием глав минобороны и начальников генштабов принял решение расширить обмен разведывательной информацией через Объединённое военное командование. Обновить совместные планы обороны совместно с Объединённым военным командованием и Комитетом по операциям и подготовке ССАГПЗ", - говорится в тексте заявления на сайте совета.Кроме того, согласно заявлению, участники встречи в Катаре договорились "обеспечить передачу данных о воздушной обстановке во все оперативные центры в государствах-членах ССАГПЗ, ускорить работу Объединённой оперативной группы стран Персидского залива по системе раннего предупреждения о баллистических ракетах".
персидский залив
катар
израиль
персидский залив, в мире, катар, израиль
Персидский залив, В мире, Катар, Израиль
Эсминец в Персидском заливе.
Эсминец в Персидском заливе.
© U.S. Navy photo
Эсминец в Персидском заливе. Архивное фото
ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Военный комитет стран Персидского залива принял решение об обновлении совместных планов обороны, а также ускорить работу над системой раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет в связи с ударами Израиля по Катару, говорится в заявлении по итогам заседания комитета в Дохе в четверг.
"Военный комитет Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания совместного военного комитета с участием глав минобороны и начальников генштабов принял решение расширить обмен разведывательной информацией через Объединённое военное командование. Обновить совместные планы обороны совместно с Объединённым военным командованием и Комитетом по операциям и подготовке ССАГПЗ", - говорится в тексте заявления на сайте совета.
Кроме того, согласно заявлению, участники встречи в Катаре договорились "обеспечить передачу данных о воздушной обстановке во все оперативные центры в государствах-членах ССАГПЗ, ускорить работу Объединённой оперативной группы стран Персидского залива по системе раннего предупреждения о баллистических ракетах".
Персидский заливВ миреКатарИзраиль
 
 
