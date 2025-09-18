https://ria.ru/20250918/oborona-2042711382.html

Военный комитет стран Персидского залива обновит планы обороны

Военный комитет стран Персидского залива обновит планы обороны - РИА Новости, 18.09.2025

Военный комитет стран Персидского залива обновит планы обороны

Военный комитет стран Персидского залива принял решение об обновлении совместных планов обороны, а также ускорить работу над системой раннего предупреждения об... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T14:47:00+03:00

2025-09-18T14:47:00+03:00

2025-09-18T15:02:00+03:00

персидский залив

в мире

катар

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155572/46/1555724615_0:156:2048:1307_1920x0_80_0_0_3f867c233fa21501a2168ec8ff1c87b0.jpg

ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Военный комитет стран Персидского залива принял решение об обновлении совместных планов обороны, а также ускорить работу над системой раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет в связи с ударами Израиля по Катару, говорится в заявлении по итогам заседания комитета в Дохе в четверг."Военный комитет Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания совместного военного комитета с участием глав минобороны и начальников генштабов принял решение расширить обмен разведывательной информацией через Объединённое военное командование. Обновить совместные планы обороны совместно с Объединённым военным командованием и Комитетом по операциям и подготовке ССАГПЗ", - говорится в тексте заявления на сайте совета.Кроме того, согласно заявлению, участники встречи в Катаре договорились "обеспечить передачу данных о воздушной обстановке во все оперативные центры в государствах-членах ССАГПЗ, ускорить работу Объединённой оперативной группы стран Персидского залива по системе раннего предупреждения о баллистических ракетах".

https://ria.ru/20250511/zaliv-2016358214.html

персидский залив

катар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

персидский залив, в мире, катар, израиль