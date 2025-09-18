https://ria.ru/20250918/nauka-2042526173.html
Ученые усилили "химический свет" для поиска скрытых улик
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вещества для яркой "подсветки" следов крови на уликах и местах преступлений получили специалисты СГУ в составе исследовательского коллектива. Тот же эффект свечения новых соединений в темноте при контакте с некоторыми веществами может быть использован в медицинских анализах для более точного выявления биомаркеров в клетках. Результат представлен в ChemPhotoChem.В полевой или лабораторной судебной экспертизе и медицинских анализах по выявлению некоторых веществ в клетках используется люминол, который испускает свет при химической реакции с пероксидом водорода, ионами железа в гемоглобине и другими соединениями, рассказали специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.Однако значительная часть энергии, которая могла бы превратиться в световую, теряется в виде тепла, молекула обладает низким квантовым выходом, добавили в вузе. Поэтому предел чувствительности методик недостаточен для некоторых применений, объяснила профессор кафедры общей и неорганической химии СГУ Наталия Бурмистрова.Специалисты СГУ с коллегами из Германии и Испании получили линейку производных от люминола веществ, которые более чувствительно "подсвечивают" пятна застывшей крови и клеточные компоненты. Эти соединения стали первыми из многих возможных, поскольку на их основе создана система, позволяющая конструировать молекулы на основе люминола с улучшенным светоиспусканием и большей растворимостью в разных жидкостях."Мы смоделировали и проверили экспериментально наши вещества в реакции с перекисью водорода, и некоторые позволили сделать классическую методику обнаружения этого вещества в почти два раза чувствительнее. Такой подход к поиску производных молекул с улучшенными свойствами сокращает время- и ресурсозатраты на лабораторные исследования", — добавила Бурмистрова.Кроме рутинных медицинских и криминалистических процедур, новые вещества могут помочь контролировать сохранность вакцин с антителами. Свечение будет возникать при слипании антител и указывать на их непригодность к использованию, пояснила профессор.В будущем специалисты хотят получить большее количество "улучшенных" молекул на основе люминола для разных применений.
россия
