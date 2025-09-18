Рейтинг@Mail.ru
Ученые усилили "химический свет" для поиска скрытых улик - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/nauka-2042526173.html
Ученые усилили "химический свет" для поиска скрытых улик
Ученые усилили "химический свет" для поиска скрытых улик - РИА Новости, 18.09.2025
Ученые усилили "химический свет" для поиска скрытых улик
Вещества для яркой "подсветки" следов крови на уликах и местах преступлений получили специалисты СГУ в составе исследовательского коллектива. Тот же эффект... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T07:00:00+03:00
2025-09-18T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
химия
криминал
качество жизни
саратов
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042538983_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_827efdc98668641e59514f33665e7720.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вещества для яркой "подсветки" следов крови на уликах и местах преступлений получили специалисты СГУ в составе исследовательского коллектива. Тот же эффект свечения новых соединений в темноте при контакте с некоторыми веществами может быть использован в медицинских анализах для более точного выявления биомаркеров в клетках. Результат представлен в ChemPhotoChem.В полевой или лабораторной судебной экспертизе и медицинских анализах по выявлению некоторых веществ в клетках используется люминол, который испускает свет при химической реакции с пероксидом водорода, ионами железа в гемоглобине и другими соединениями, рассказали специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.Однако значительная часть энергии, которая могла бы превратиться в световую, теряется в виде тепла, молекула обладает низким квантовым выходом, добавили в вузе. Поэтому предел чувствительности методик недостаточен для некоторых применений, объяснила профессор кафедры общей и неорганической химии СГУ Наталия Бурмистрова.Специалисты СГУ с коллегами из Германии и Испании получили линейку производных от люминола веществ, которые более чувствительно "подсвечивают" пятна застывшей крови и клеточные компоненты. Эти соединения стали первыми из многих возможных, поскольку на их основе создана система, позволяющая конструировать молекулы на основе люминола с улучшенным светоиспусканием и большей растворимостью в разных жидкостях."Мы смоделировали и проверили экспериментально наши вещества в реакции с перекисью водорода, и некоторые позволили сделать классическую методику обнаружения этого вещества в почти два раза чувствительнее. Такой подход к поиску производных молекул с улучшенными свойствами сокращает время- и ресурсозатраты на лабораторные исследования", — добавила Бурмистрова.Кроме рутинных медицинских и криминалистических процедур, новые вещества могут помочь контролировать сохранность вакцин с антителами. Свечение будет возникать при слипании антител и указывать на их непригодность к использованию, пояснила профессор.В будущем специалисты хотят получить большее количество "улучшенных" молекул на основе люминола для разных применений.
https://ria.ru/20250916/nauka-2041507597.html
https://ria.ru/20250806/nauka-2032795383.html
саратов
германия
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042538983_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_79f06ed0212cb7173b7b774874032de8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, химия, криминал, качество жизни, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , германия, испания, кровь, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Химия, Криминал, Качество жизни, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Германия, Испания, Кровь, Россия

Ученые усилили "химический свет" для поиска скрытых улик

© Getty Images / D-KeineУлика
Улика - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / D-Keine
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вещества для яркой "подсветки" следов крови на уликах и местах преступлений получили специалисты СГУ в составе исследовательского коллектива. Тот же эффект свечения новых соединений в темноте при контакте с некоторыми веществами может быть использован в медицинских анализах для более точного выявления биомаркеров в клетках. Результат представлен в ChemPhotoChem.
В полевой или лабораторной судебной экспертизе и медицинских анализах по выявлению некоторых веществ в клетках используется люминол, который испускает свет при химической реакции с пероксидом водорода, ионами железа в гемоглобине и другими соединениями, рассказали специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.
Боль в сердце - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Саратове создан датчик, выявляющий болезни сердца за три минуты
16 сентября, 07:00
Однако значительная часть энергии, которая могла бы превратиться в световую, теряется в виде тепла, молекула обладает низким квантовым выходом, добавили в вузе. Поэтому предел чувствительности методик недостаточен для некоторых применений, объяснила профессор кафедры общей и неорганической химии СГУ Наталия Бурмистрова.
Специалисты СГУ с коллегами из Германии и Испании получили линейку производных от люминола веществ, которые более чувствительно "подсвечивают" пятна застывшей крови и клеточные компоненты. Эти соединения стали первыми из многих возможных, поскольку на их основе создана система, позволяющая конструировать молекулы на основе люминола с улучшенным светоиспусканием и большей растворимостью в разных жидкостях.
В лаборатории биофотоники СФУ изучаются свойства люминесцентных материалов - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Сибири предложили молекулу-шпиона для проверки лекарств
6 августа, 07:00
"Мы смоделировали и проверили экспериментально наши вещества в реакции с перекисью водорода, и некоторые позволили сделать классическую методику обнаружения этого вещества в почти два раза чувствительнее. Такой подход к поиску производных молекул с улучшенными свойствами сокращает время- и ресурсозатраты на лабораторные исследования", — добавила Бурмистрова.
Кроме рутинных медицинских и криминалистических процедур, новые вещества могут помочь контролировать сохранность вакцин с антителами. Свечение будет возникать при слипании антител и указывать на их непригодность к использованию, пояснила профессор.
В будущем специалисты хотят получить большее количество "улучшенных" молекул на основе люминола для разных применений.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаХимияКриминалКачество жизниСаратовСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоГерманияИспанияКровьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала