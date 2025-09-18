"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО
Скотт Риттер: поражение в противостоянии с Россией приближает коллапс НАТО
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. НАТО рискует приблизить свой крах из-за эскалации конфликта с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
Риттер сделал это утверждение, комментируя идею, высказанную генсеком альянса Марком Рютте об отправке вооруженных сил коалиции желающих на территорию Украины после установления мира.
Кроме того, как считает Риттер, у альянса нет достаточных ресурсов для реорганизации и приспособления к нынешним реалиям.
В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления там контингентов стран альянса, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
