https://ria.ru/20250918/nato-2042618882.html

"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО

"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО - РИА Новости, 18.09.2025

"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО

НАТО рискует приблизить свой крах из-за эскалации конфликта с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T06:03:00+03:00

2025-09-18T06:03:00+03:00

2025-09-18T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

париж

гленн дизен

скотт риттер

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032096932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef7bfff1625050fa8234f701aeb7f3af.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. НАТО рискует приблизить свой крах из-за эскалации конфликта с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.“Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. <…> То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них (стран НАТО. — Прим. ред.), но и для Европы”, — отметил он.Кроме того, как считает Риттер, у альянса нет достаточных ресурсов для реорганизации и приспособления к нынешним реалиям.В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления там контингентов стран альянса, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html

https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html

россия

украина

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, париж, гленн дизен, скотт риттер, нато, центральное разведывательное управление (цру), кир стармер