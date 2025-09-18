Рейтинг@Mail.ru
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/nato-2042618882.html
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО - РИА Новости, 18.09.2025
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО
НАТО рискует приблизить свой крах из-за эскалации конфликта с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:03:00+03:00
2025-09-18T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
париж
гленн дизен
скотт риттер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032096932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef7bfff1625050fa8234f701aeb7f3af.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. НАТО рискует приблизить свой крах из-за эскалации конфликта с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.“Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. &lt;…&gt; То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них (стран НАТО. — Прим. ред.), но и для Европы”, — отметил он.Кроме того, как считает Риттер, у альянса нет достаточных ресурсов для реорганизации и приспособления к нынешним реалиям.В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления там контингентов стран альянса, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html
https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html
россия
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032096932_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9c97598e908dc97b31719cdea50d79ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, париж, гленн дизен, скотт риттер, нато, центральное разведывательное управление (цру), кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Париж, Гленн Дизен, Скотт Риттер, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Кир Стармер
"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО

Скотт Риттер: поражение в противостоянии с Россией приближает коллапс НАТО

© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. НАТО рискует приблизить свой крах из-за эскалации конфликта с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

Риттер сделал это утверждение, комментируя идею, высказанную генсеком альянса Марком Рютте об отправке вооруженных сил коалиции желающих на территорию Украины после установления мира.

“Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. <…> То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них (стран НАТО. Прим. ред.), но и для Европы”, — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Восточный страх: Европа приготовилась к вторжению
15 сентября, 08:00
Кроме того, как считает Риттер, у альянса нет достаточных ресурсов для реорганизации и приспособления к нынешним реалиям.
В начале сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления там контингентов стран альянса, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
НАТО показала степень готовности к войне с Россией
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаПарижГленн ДизенСкотт РиттерНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Кир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала