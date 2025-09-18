Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с самым высоким уровнем по заболеваемости наркоманией - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/narkomaniya-2042606509.html
Названы регионы с самым высоким уровнем по заболеваемости наркоманией
Названы регионы с самым высоким уровнем по заболеваемости наркоманией - РИА Новости, 18.09.2025
Названы регионы с самым высоким уровнем по заболеваемости наркоманией
Хабаровский край занял первое место в рейтинге российских регионов по впервые установленному диагнозу наркомании за 2024 год, следует из данных Минздрава... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T02:50:00+03:00
2025-09-18T02:50:00+03:00
общество
хабаровский край
новосибирская область
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573518004_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_b05615bf5f81a504470764a343a1a5e2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Хабаровский край занял первое место в рейтинге российских регионов по впервые установленному диагнозу наркомании за 2024 год, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании в Хабаровском крае составила 19,6 на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Новосибирская область с уровнем заболеваемости 18,4, а третье - Свердловская область с показателем 17,7. Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7) вошли в топ-5, за ними следуют Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), а также Алтайский край и Еврейская автономная область с одинаковой заболеваемостью 13,7. В конце рейтинга находятся Ненецкий и Чукотский автономные округа, в которых не было заболевших по итогам 2024 года. Самые низкие показатели по заболеваемости в Чувашской Республике (1,4), Белгородской области (3,2) и Оренбургской области (3,4).
https://ria.ru/20241030/narkomaniya-1980903459.html
https://ria.ru/20250531/kurenie-2020086115.html
хабаровский край
новосибирская область
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573518004_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_2f900b24b5842537a4f77be0ea53c1da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровский край, новосибирская область, свердловская область
Общество, Хабаровский край, Новосибирская область, Свердловская область
Названы регионы с самым высоким уровнем по заболеваемости наркоманией

Хабаровский край возглавил рейтинг регионов по заболеваемости наркоманией

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере
Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Хабаровский край занял первое место в рейтинге российских регионов по впервые установленному диагнозу наркомании за 2024 год, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании в Хабаровском крае составила 19,6 на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Новосибирская область с уровнем заболеваемости 18,4, а третье - Свердловская область с показателем 17,7.
Проект по профилактике наркомании - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Опрос показал отношение россиян к наркомании
30 октября 2024, 13:35
Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7) вошли в топ-5, за ними следуют Рязанская область (15,2), Новгородская область (15), а также Алтайский край и Еврейская автономная область с одинаковой заболеваемостью 13,7.
В конце рейтинга находятся Ненецкий и Чукотский автономные округа, в которых не было заболевших по итогам 2024 года. Самые низкие показатели по заболеваемости в Чувашской Республике (1,4), Белгородской области (3,2) и Оренбургской области (3,4).
Мужчина курит сигарету - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Названы регионы России с наименьшей распространенностью курения
31 мая, 00:18
 
ОбществоХабаровский крайНовосибирская областьСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала