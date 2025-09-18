https://ria.ru/20250918/myvmeste-2042826915.html

Объявлены победители и полуфиналисты регэтапа премии #МЫВМЕСТЕ 2025

Объявлены победители и полуфиналисты регэтапа премии #МЫВМЕСТЕ 2025 - РИА Новости, 18.09.2025

Объявлены победители и полуфиналисты регэтапа премии #МЫВМЕСТЕ 2025

Дирекция Международной премии #МЫВМЕСТЕ объявила списки победителей регионального этапа и полуфиналистов пятого сезона, сообщает пресс-служба премии. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Дирекция Международной премии #МЫВМЕСТЕ объявила списки победителей регионального этапа и полуфиналистов пятого сезона, сообщает пресс-служба премии.На уровне регионов лидерами стали 1313 проектов, а 489 проектов вышли в полуфинал. В этом году победителей определят в таких номинациях, как "Волонтер года", "Наставник года", "Герои нашего времени", "Поколение добра", "Страна возможностей", "Код милосердия" и другие. Также на премию претендуют территории — регионы и муниципалитеты, реализующие комплексные программы поддержки добровольчества, а также социальные предприниматели и коммерческие компании с развитыми программами КСО. Полные списки доступны на официальном сайте премии.Региональный этап предусматривал экспертную оценку заявок, включая актуальность и социальную значимость проектов. На региональном уровне победители были определены внутри субъекта по проходному баллу, а для полуфинала сформирован единый федеральный рейтинг, где проходной порог значительно выше. Такая процедура позволяет обеспечить равные условия и честную конкуренцию для участников со всей страны."В полуфинал премии вышли почти 489 социальных проектов, а 1313 стали призерами регионального этапа. Определены волонтеры года на уровне региона, наставники, лучшие социальные проекты. Это сотни инициатив, которые помогают ветеранам и семьям участников СВО, поддерживают жителей приграничных территорий, создают программы реабилитации и психологической поддержки. За каждой заявкой — живые истории людей, которые не прошли мимо чужой беды: от пошива одежды и гуманитарной помощи до юридической поддержки и наставничества",- отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель "Добро.рф" Артем Метелев.Он добавил, что далее региональных призеров ждет поддержка местных властей, а полуфиналисты будут выходить на очные защиты проектов, чтобы получить право оказаться в финале.В Москве в полуфинал вышли сразу 58 проектов, в Красноярском крае — 30, в Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — по 24 проекта. Высокие результаты также показали Республика Татарстан (15 полуфиналистов), Ростовская область (18), Свердловская область (16), Ямало-Ненецкий автономный округ и Волгоградская область (по 13 проектов).В числе полуфиналистов — авторы проектов федерального масштаба. Среди них — инициатива "Я – За Своих: Время быть рядом" из Москвы, программы по поддержке жителей приграничных территорий Белгородской области, проект "АДЭВА: от фронта к жизни" из Республики Крым. Эти инициативы вошли в ключевую номинацию 2025 года — Года защитника Отечества — "Герои нашего времени", призванную отметить вклад гражданского общества в поддержку участников и ветеранов СВО, а также их семей. В номинации "Страна возможностей" в полуфинал вышли Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема" с Всероссийской акцией субботников "Мы за чистоту", Форум семейных династий России, Всемирный просветительский проект "Тотальный диктант – 2025" и многие другие известные проекты. В номинации "Устойчивое будущее" — добровольцы и лидеры НКО, проявившие себя в борьбе с природными стихиями и ликвидации последствий ЧС на Черном море. 49 человек прошли в полуфинал в номинации "Волонтер года", а 41 — "Наставник года".Полуфиналистам предстоит очно защитить свои проекты перед экспертным жюри, а прошедшим в финал потом еще и принять участие в народном голосовании. Итоги премии будут объявлены в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в День добровольца 5 декабря.

