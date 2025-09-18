https://ria.ru/20250918/mvd-2042755071.html
МВД рассказало о СМС, в которых требуют срочно связаться с "поддержкой"
МВД рассказало о СМС, в которых требуют срочно связаться с "поддержкой" - РИА Новости, 18.09.2025
МВД рассказало о СМС, в которых требуют срочно связаться с "поддержкой"
Россиянам стоит обращать внимание на канал связи, имя отправителя и номера "поддержки" в сообщениях, которые требуют срочно связаться по определенному номеру,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:40:00+03:00
2025-09-18T16:40:00+03:00
2025-09-18T16:40:00+03:00
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_0:150:2194:1384_1920x0_80_0_0_cd803a693d104b4f48677a0d1370def9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россиянам стоит обращать внимание на канал связи, имя отправителя и номера "поддержки" в сообщениях, которые требуют срочно связаться по определенному номеру, чтобы не стать жертвой мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что зафиксирована волна дистанционных мошенничеств с использованием новой уловки. Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решение с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить. "На что критически важно обратить внимание, чтобы не попасться на эту уловку: канал связи - государственным организациям запрещено для официальных уведомлений пользоваться иностранными мессенджерами, сообщение пришло именно оттуда — это сразу признак подлога; имя отправителя — это просто текст, который мошенник вписал в настройки своего аккаунта; одинаковые номера "поддержки", - говорится в сообщении. Кроме того, настоящие финансовые организации всегда представляются: указывают своё название, ваше имя, последние цифры карты. "Сообщения от абстрактной "финансовой организации" без названия — это 100% мошенничество. Название убирают, чтобы вы не могли перезвонить в настоящий банк и перепроверить информацию", - уверяют в ведомстве. Правоохранители пояснили, что если перезвонить на указанный номер, то неизвестный представится как "специалист службы безопасности", который под предлогом "защиты средств" выведает у коды из смс, данные карты или убедит установить приложение для удалённого доступа к телефону. В итоге это приведёт к краже денег со счетов.
https://ria.ru/20250916/messendzher-2042134620.html
https://ria.ru/20250914/sevastopol-2041805684.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_221:0:2066:1384_1920x0_80_0_0_664a43816033d12e9db9df252ed6ebe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало о СМС, в которых требуют срочно связаться с "поддержкой"
МВД призвало внимательнее относиться к СМС с требованием связаться с поддержкой
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россиянам стоит обращать внимание на канал связи, имя отправителя и номера "поддержки" в сообщениях, которые требуют срочно связаться по определенному номеру, чтобы не стать жертвой мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщала, что зафиксирована волна дистанционных мошенничеств с использованием новой уловки. Аферисты создают ситуации, в которых граждане сами принимают решение с ними связаться. Преступники рассылают поддельные документы или сообщения, при этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить.
"На что критически важно обратить внимание, чтобы не попасться на эту уловку: канал связи - государственным организациям запрещено для официальных уведомлений пользоваться иностранными мессенджерами, сообщение пришло именно оттуда — это сразу признак подлога; имя отправителя — это просто текст, который мошенник вписал в настройки своего аккаунта; одинаковые номера "поддержки", - говорится в сообщении.
Кроме того, настоящие финансовые организации всегда представляются: указывают своё название, ваше имя, последние цифры карты.
"Сообщения от абстрактной "финансовой организации" без названия — это 100% мошенничество. Название убирают, чтобы вы не могли перезвонить в настоящий банк и перепроверить информацию", - уверяют в ведомстве.
Правоохранители пояснили, что если перезвонить на указанный номер, то неизвестный представится как "специалист службы безопасности", который под предлогом "защиты средств" выведает у коды из смс, данные карты или убедит установить приложение для удалённого доступа к телефону. В итоге это приведёт к краже денег со счетов.