11:42 18.09.2025
Фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
россия
мвд
паспорт
искусственный интеллект (ии)
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Фотография для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина РФ, созданная с помощью нейросетей, может стать причиной отказа в выдаче документа, сообщили в четверг в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. В ведомстве рассказали, что в социальных сетях появился так называемый "лайфхак" - совет по созданию фото на паспорт с помощью нейросетей. Заявлено, что искусственный интеллект превратит любую фотографию человека в безупречное фото для документа. "Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Также отмечается, что неправильно сделанная фотография может стать одной из причин отказа в выдаче паспорта, который не предусматривает возврат уплаченной госпошлины. Так, за восемь месяцев этого года в выдаче и замене паспорта гражданина РФ было отказано 3,9 тысячи заявителям по различным основаниям. В апреле РИА Новости сообщало, что редактирование фото для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении паспорта, также недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза.
россия, мвд, паспорт, искусственный интеллект (ии)
Россия, МВД, Паспорт, Искусственный интеллект (ИИ)
© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Фотография для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина РФ, созданная с помощью нейросетей, может стать причиной отказа в выдаче документа, сообщили в четверг в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в социальных сетях появился так называемый "лайфхак" - совет по созданию фото на паспорт с помощью нейросетей. Заявлено, что искусственный интеллект превратит любую фотографию человека в безупречное фото для документа.
"Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что неправильно сделанная фотография может стать одной из причин отказа в выдаче паспорта, который не предусматривает возврат уплаченной госпошлины. Так, за восемь месяцев этого года в выдаче и замене паспорта гражданина РФ было отказано 3,9 тысячи заявителям по различным основаниям.
В апреле РИА Новости сообщало, что редактирование фото для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении паспорта, также недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза.
