https://ria.ru/20250918/mvd-2042660075.html
Фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта - РИА Новости, 18.09.2025
Фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Фотография для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина РФ, созданная с помощью нейросетей, может стать причиной отказа в выдаче документа, сообщили... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:42:00+03:00
2025-09-18T11:42:00+03:00
2025-09-18T11:42:00+03:00
россия
мвд
паспорт
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Фотография для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина РФ, созданная с помощью нейросетей, может стать причиной отказа в выдаче документа, сообщили в четверг в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. В ведомстве рассказали, что в социальных сетях появился так называемый "лайфхак" - совет по созданию фото на паспорт с помощью нейросетей. Заявлено, что искусственный интеллект превратит любую фотографию человека в безупречное фото для документа. "Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Также отмечается, что неправильно сделанная фотография может стать одной из причин отказа в выдаче паспорта, который не предусматривает возврат уплаченной госпошлины. Так, за восемь месяцев этого года в выдаче и замене паспорта гражданина РФ было отказано 3,9 тысячи заявителям по различным основаниям. В апреле РИА Новости сообщало, что редактирование фото для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении паспорта, также недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза.
https://ria.ru/20250916/tekhnologii-2042144015.html
https://ria.ru/20250917/uchenye-2042571575.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвд, паспорт, искусственный интеллект (ии)
Россия, МВД, Паспорт, Искусственный интеллект (ИИ)
Фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
МВД: созданная ИИ фотография может стать причиной отказа в выдаче паспорта
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Фотография для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина РФ, созданная с помощью нейросетей, может стать причиной отказа в выдаче документа, сообщили в четверг в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в социальных сетях появился так называемый "лайфхак" - совет по созданию фото на паспорт с помощью нейросетей. Заявлено, что искусственный интеллект превратит любую фотографию человека в безупречное фото для документа.
"Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что неправильно сделанная фотография может стать одной из причин отказа в выдаче паспорта, который не предусматривает возврат уплаченной госпошлины. Так, за восемь месяцев этого года в выдаче и замене паспорта гражданина РФ
было отказано 3,9 тысячи заявителям по различным основаниям.
В апреле РИА Новости сообщало, что редактирование фото для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении паспорта, также недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза.