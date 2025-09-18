https://ria.ru/20250918/moskva-2042639476.html
В Москве женщину зацепило ветками упавшего дерева
В Москве женщину зацепило ветками упавшего дерева
В Москве женщину зацепило ветками упавшего дерева
Женщину зацепило ветками упавшего дерева в центре Москвы, на место происшествия прибыла скорая помощь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Женщину зацепило ветками упавшего дерева в центре Москвы, на место происшествия прибыла скорая помощь, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Живая, зацепило ветками упавшего дерева на Красногвардейском бульваре", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что прибывшие на место происшествия врачи осматривают женщину.
