Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Теплая погода сохранится в Москве на выходных, существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Погода в выходные дни сохранится довольно теплая. Она будет без существенных осадков. Погоду будет определять теплый сектор атлантического циклона. Ночи останутся теплыми в Москве, в пределах где-то около плюс восьми - плюс 10 минимальная температура. Дневная температура плюс 19-21, в воскресенье может быть чуть повыше, плюс 20-22 градуса", - рассказала синоптик. Она отметила, что начало следующей недели тоже будет довольно теплым, с фоном температуры на пару градусов выше климатической нормы. Волна относительно прохладной погоды охватит столицу только в четверг, пятницу и субботу. "И при этом фон температуры даже завтра и послезавтра будет всё равно выше нормы, но на градус-полтора", - добавила Позднякова.

