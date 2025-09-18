Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
04:49 18.09.2025
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет, этот возраст продолжает увеличиваться, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. "Наша цель - помочь каждой москвичке, которая хочет стать мамой в обозримом будущем, осуществить это желание. Один из самых заметных мировых демографических трендов - повышение среднего возраста рождения первого ребенка. В Москве он составляет примерно 29 лет и, к сожалению, продолжает увеличиваться", - рассказала Ракова. По ее словам, современные молодые женщины, особенно в столице, в первую очередь стремятся к образованию, самореализации, всестороннему развитию, построению успешной карьеры, откладывая материнство "на потом". "Но "потом" могут возникнуть трудности с выполнением этого шага", - отметила заммэра.
2025
москва, анастасия ракова
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет, этот возраст продолжает увеличиваться, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года.
"Наша цель - помочь каждой москвичке, которая хочет стать мамой в обозримом будущем, осуществить это желание. Один из самых заметных мировых демографических трендов - повышение среднего возраста рождения первого ребенка. В Москве он составляет примерно 29 лет и, к сожалению, продолжает увеличиваться", - рассказала Ракова.
По ее словам, современные молодые женщины, особенно в столице, в первую очередь стремятся к образованию, самореализации, всестороннему развитию, построению успешной карьеры, откладывая материнство "на потом".
"Но "потом" могут возникнуть трудности с выполнением этого шага", - отметила заммэра.
