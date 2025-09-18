https://ria.ru/20250918/moskva-2042612935.html
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка - РИА Новости, 18.09.2025
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
Москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет, этот возраст продолжает увеличиваться, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T04:49:00+03:00
2025-09-18T04:49:00+03:00
2025-09-18T04:49:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815163145_0:0:828:465_1920x0_80_0_0_1dce545eb1820962d396baf6722bc1f1.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет, этот возраст продолжает увеличиваться, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. "Наша цель - помочь каждой москвичке, которая хочет стать мамой в обозримом будущем, осуществить это желание. Один из самых заметных мировых демографических трендов - повышение среднего возраста рождения первого ребенка. В Москве он составляет примерно 29 лет и, к сожалению, продолжает увеличиваться", - рассказала Ракова. По ее словам, современные молодые женщины, особенно в столице, в первую очередь стремятся к образованию, самореализации, всестороннему развитию, построению успешной карьеры, откладывая материнство "на потом". "Но "потом" могут возникнуть трудности с выполнением этого шага", - отметила заммэра.
https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039874961.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815163145_86:0:706:465_1920x0_80_0_0_2cdf801a0dec1ab11a6d94db3e5d2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка
Ракова рассказала, что москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москвички рожают первого ребенка в среднем в 29 лет, этот возраст продолжает увеличиваться, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года.
"Наша цель - помочь каждой москвичке, которая хочет стать мамой в обозримом будущем, осуществить это желание. Один из самых заметных мировых демографических трендов - повышение среднего возраста рождения первого ребенка. В Москве
он составляет примерно 29 лет и, к сожалению, продолжает увеличиваться", - рассказала Ракова
.
По ее словам, современные молодые женщины, особенно в столице, в первую очередь стремятся к образованию, самореализации, всестороннему развитию, построению успешной карьеры, откладывая материнство "на потом".
"Но "потом" могут возникнуть трудности с выполнением этого шага", - отметила заммэра.