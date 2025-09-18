Рейтинг@Mail.ru
В Коломне задержали пособников украинских телефонных мошенников - РИА Новости, 18.09.2025
10:12 18.09.2025 (обновлено: 11:03 18.09.2025)
В Коломне задержали пособников украинских телефонных мошенников
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В подмосковной Коломне задержали пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на десять миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. "Следователем СУ УМВД России по городскому округу Коломна предварительно установлено, что задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских кол-центров", — сказала Волк. По ее словам, фигуранты получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли деньги, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов. "После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Анализ изъятого позволил сделать вывод о том, что ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступлений, составлял около десяти миллионов рублей", — добавила Волк.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В подмосковной Коломне задержали пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на десять миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователем СУ УМВД России по городскому округу Коломна предварительно установлено, что задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских кол-центров", — сказала Волк.
По ее словам, фигуранты получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли деньги, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов.
"После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Анализ изъятого позволил сделать вывод о том, что ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступлений, составлял около десяти миллионов рублей", — добавила Волк.
