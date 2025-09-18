https://ria.ru/20250918/moshenniki-2042620620.html

Мошенники стали выманивать коды из СМС у школьников

Мошенники стали выманивать коды из СМС у школьников

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мошенники стали выманивать коды из СМС от учетной записи на "Госуслугах" или профиля в банковском приложении у школьников под предлогом перевыпуска электронного дневника — такая схема обмана стала одной из распространенных в новом учебном году, рассказали РИА Новости эксперты компании "Нейроинформ", которая специализируется на анализе и оценке киберрисков. "Специалисты "Нейроинформ" узнали, что в сентябре 2025 года мошенники начали звонить школьникам, представляясь учителями, и под видом "перевыпуска электронного дневника" выманивать коды из СМС", — сказали в компании. "Дети считают, что оказывают помощь родителям, но на самом деле предоставляют злоумышленникам доступ к сайту "Госуслуги", приложению клиент-банка или банковским счетам родственников. Используя данную мошенническую схему, злоумышленники уже выманили у школьников несколько сотен тысяч рублей", — добавили там. Кроме этого, мошенники нацелены и на учителей — они стали получать большое количество сообщений в мессенджерах от фейковых "директоров" и "чиновников" с требованием срочно перевести какую-либо сумму на "спецсчет", чтобы избежать проверок. Преподаватели верят и переводят деньги на счета злоумышленников. Также в зоне риска находятся родители школьников — им пишут со взломанных страниц учителей в мессенджерах и социальных сетях и просят перевести деньги якобы на ремонт школы. "Эксперты "Нейроинформ" рекомендуют всем участникам образовательных процессов сохранять бдительность и не верить сомнительным сообщениям, полученным в социальных сетях. Специалисты советуют быть осторожнее и не переводить деньги по первому требованию, даже если человек представляется сотрудником школы или чиновником. Также не нужно сообщать другим людям в каналах связи коды из СМС, никто не имеет права их спрашивать", — напомнили в компании.

