Рейтинг@Mail.ru
МВД перечислило общие признаки схем мошенников - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/moshennichestvo-2042607873.html
МВД перечислило общие признаки схем мошенников
МВД перечислило общие признаки схем мошенников - РИА Новости, 18.09.2025
МВД перечислило общие признаки схем мошенников
Использование мессенджеров Telegram и WhatsApp, социальной инженерии, предлог в виде решения проблем или получения выгоды, а также психологическое давление... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T03:09:00+03:00
2025-09-18T03:09:00+03:00
технологии
telegram
whatsapp inc.
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Использование мессенджеров Telegram и WhatsApp, социальной инженерии, предлог в виде решения проблем или получения выгоды, а также психологическое давление можно отнести к общим признакам мошеннических схем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России. "К числу общих признаков можно отнести использование мессенджеров (Telegram, WhatsApp), социальной инженерии, предлога решения проблем или получения выгоды, а также психологическое давление с целью совершения действий по переводу денежных средств или передачи ценностей", - сообщили в ведомстве. Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что мошенники, чтобы захватить внимание жертвы, используют искусственную срочность, информационную перегрузку, а также выводят на эмоции, такие как страх, жадность или доверие.
https://ria.ru/20250917/mfd-2042576810.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, telegram, whatsapp inc., министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Telegram, WhatsApp Inc., Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД перечислило общие признаки схем мошенников

В МВД рассказали, что мошенники используют Telegram и WhatsApp для обмана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Использование мессенджеров Telegram и WhatsApp, социальной инженерии, предлог в виде решения проблем или получения выгоды, а также психологическое давление можно отнести к общим признакам мошеннических схем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России.
"К числу общих признаков можно отнести использование мессенджеров (Telegram, WhatsApp), социальной инженерии, предлога решения проблем или получения выгоды, а также психологическое давление с целью совершения действий по переводу денежных средств или передачи ценностей", - сообщили в ведомстве.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что мошенники, чтобы захватить внимание жертвы, используют искусственную срочность, информационную перегрузку, а также выводят на эмоции, такие как страх, жадность или доверие.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В МВД рассказали о новом виде мошенничества с платформой Fragment
Вчера, 20:35
 
ТехнологииTelegramWhatsApp Inc.Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала