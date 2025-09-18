https://ria.ru/20250918/moshennichestvo-2042607873.html

МВД перечислило общие признаки схем мошенников

2025-09-18T03:09:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Использование мессенджеров Telegram и WhatsApp, социальной инженерии, предлог в виде решения проблем или получения выгоды, а также психологическое давление можно отнести к общим признакам мошеннических схем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России. "К числу общих признаков можно отнести использование мессенджеров (Telegram, WhatsApp), социальной инженерии, предлога решения проблем или получения выгоды, а также психологическое давление с целью совершения действий по переводу денежных средств или передачи ценностей", - сообщили в ведомстве. Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что мошенники, чтобы захватить внимание жертвы, используют искусственную срочность, информационную перегрузку, а также выводят на эмоции, такие как страх, жадность или доверие.

