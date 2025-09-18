https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042646824.html

Экс-премьер Молдавии рассказал о демографической катастрофе в стране

Экс-премьер Молдавии рассказал о демографической катастрофе в стране - РИА Новости, 18.09.2025

Экс-премьер Молдавии рассказал о демографической катастрофе в стране

Молдавия ежегодно теряет около 40 тысяч жителей, которые не планируют возвращаться, страна ежегодно экспортирует своих граждан, получая взамен демографическую...

КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Молдавия ежегодно теряет около 40 тысяч жителей, которые не планируют возвращаться, страна ежегодно экспортирует своих граждан, получая взамен демографическую катастрофу, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Ежегодно в среднем более 40 тысяч молдаван покидают страну. Каждый из них – это результат инвестиций молдавского государства на протяжении 20–25 лет. Мы экспортируем людей, а импортируем демографическую катастрофу. Миллиард евро потерь ежегодно от исхода. Десять миллиардов евро экономии для других стран. Двенадцать миллиардов евро прямых налоговых поступлений в чужие бюджеты", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он пояснил, что каждый молодой человек, покидающий Молдавию означает 25 лет государственных расходов: пособия, субсидии, образование, здравоохранение, стипендии, учебники, транспорт. Государство инвестировало в него, но ничего не успело вернуть. "Каждый молодой человек, покидающий страну, – это потерянная инвестиция, примерно 25 000 евро на одного человека, чистый убыток для Молдавии составляет 1 миллиард евро ежегодно. По осторожным оценкам, молдаване за границей ежегодно приносят более 12 миллиардов евро в бюджеты принимающих стран. То есть в два раза больше, чем весь государственный бюджет Республики Молдова. Финальный парадокс: мы выращиваем, а другие используют", - добавил Филат. При этом он выразил недоумение, что нет ни одной реальной национальной стратегии или плана, чтобы изменить эту ситуацию. Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть сёла, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.

молдавия

2025

Новости

