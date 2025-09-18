https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042620980.html

Экс-президент Молдавии поблагодарил Трампа за закрытие фондов Сороса

КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Благодаря тому, что президент США Дональд Трамп закрыл фонды Сороса у президента Молдавии Майи Санду наступили трудные времена, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса. "Я очень признателен президенту Трампу за то, что он закрыл эту лавочку во главе с Соросом - бандитская, контрреволюционная, антинародная и недемократическая система, которую Сорос распространил по всему миру, по всем странам мира. Слава Богу, что нашелся один нормальный президент Америки, который закрыл эту лавочку. И у нас закрыты все структуры соровские. Не знаю, что будет делать выпускница школы фонда Сороса госпожа Майя Санду, трудные времена для них", - заявил Воронин. Он убежден, что в 2009 году именно представители фондов Сороса спонсировали беспорядки в Молдавии, которые привели к смене власти в стране. "Это раньше, чем майдан. Здесь была репетиция, которая не превратилась в то, во что превратился мирный протест граждан Украины на майдане, потому что я не дал команду применять оружие, не была пролита кровь", - подчеркнул Воронин. В апреле 2009 года оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, организовала акции протеста, утверждая, что были фальсификации итогов голосования. Седьмого апреля акции в Кишиневе переросли в беспорядки под лозунгами присоединения к Румынии. Были разгромлены парламент и резиденция президента, пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских.

