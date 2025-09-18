https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042619872.html

Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент

Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент - РИА Новости, 18.09.2025

Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент

Власти Молдавии за четыре года правления поставили страну на колени и ничего не добились даже по европейскому направлению, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T06:15:00+03:00

2025-09-18T06:15:00+03:00

2025-09-18T06:15:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

владимир воронин

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736657724_24:0:1967:1093_1920x0_80_0_0_55e66e52184c4f415e637a3f4c5cdbd7.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии за четыре года правления поставили страну на колени и ничего не добились даже по европейскому направлению, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. "Они (власти - ред.) и в работе за эти четыре года проявили себя как придурки, как идиоты, потому что они поставили Молдову на колени, опускают ее, прикрываясь болтологией, демагогией о Европейском союзе, они ничего не делают внутри страны, ничего не делают даже по европейскому направлению, потому что они не в состоянии", - заявил Воронин. Он напомнил, что в самом начале работы парламента четыре года назад назвал новый состав заксобрания "самым непрофессиональным, самым неподготовленным, самым коррумпированным парламентом за всю историю современной Молдовы". Экс-президент считает, что время лишь подтвердило его слова. "Это первый случай, когда парламент ушел в отставку и не отчитался о проделанной работе за эти четыре года. Он не ушел, он удрал, потому что не о чем было отчитаться - ни по одному направлению, которое вы не возьмете, они ничего не сделали. Они съели гранты - миллиарды, они съели миллионы кредитов и рассказывают-показывают тротуарчики от мэрий до кладбищ, больше ничего они не показывают за четыре года", - отметил Воронин. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250918/voronin-2042618674.html

https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042616605.html

https://ria.ru/20250917/vlah-2042403239.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец