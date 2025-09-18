Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042619872.html
Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент
Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент - РИА Новости, 18.09.2025
Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент
Власти Молдавии за четыре года правления поставили страну на колени и ничего не добились даже по европейскому направлению, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:15:00+03:00
2025-09-18T06:15:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
владимир воронин
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736657724_24:0:1967:1093_1920x0_80_0_0_55e66e52184c4f415e637a3f4c5cdbd7.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии за четыре года правления поставили страну на колени и ничего не добились даже по европейскому направлению, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. "Они (власти - ред.) и в работе за эти четыре года проявили себя как придурки, как идиоты, потому что они поставили Молдову на колени, опускают ее, прикрываясь болтологией, демагогией о Европейском союзе, они ничего не делают внутри страны, ничего не делают даже по европейскому направлению, потому что они не в состоянии", - заявил Воронин. Он напомнил, что в самом начале работы парламента четыре года назад назвал новый состав заксобрания "самым непрофессиональным, самым неподготовленным, самым коррумпированным парламентом за всю историю современной Молдовы". Экс-президент считает, что время лишь подтвердило его слова. "Это первый случай, когда парламент ушел в отставку и не отчитался о проделанной работе за эти четыре года. Он не ушел, он удрал, потому что не о чем было отчитаться - ни по одному направлению, которое вы не возьмете, они ничего не сделали. Они съели гранты - миллиарды, они съели миллионы кредитов и рассказывают-показывают тротуарчики от мэрий до кладбищ, больше ничего они не показывают за четыре года", - отметил Воронин. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250918/voronin-2042618674.html
https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042616605.html
https://ria.ru/20250917/vlah-2042403239.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736657724_273:0:1870:1198_1920x0_80_0_0_f5faef50bbe469190179c0937874665b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент

Воронин: власти Молдавии поставили страну на колени, ничего не добившись

© Sputnik / OsmatescoВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Sputnik / Osmatesco
Владимир Воронин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии за четыре года правления поставили страну на колени и ничего не добились даже по европейскому направлению, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
"Они (власти - ред.) и в работе за эти четыре года проявили себя как придурки, как идиоты, потому что они поставили Молдову на колени, опускают ее, прикрываясь болтологией, демагогией о Европейском союзе, они ничего не делают внутри страны, ничего не делают даже по европейскому направлению, потому что они не в состоянии", - заявил Воронин.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Экс-президент Молдавии призвал пересмотреть структуру правительства
06:01
Он напомнил, что в самом начале работы парламента четыре года назад назвал новый состав заксобрания "самым непрофессиональным, самым неподготовленным, самым коррумпированным парламентом за всю историю современной Молдовы". Экс-президент считает, что время лишь подтвердило его слова.
"Это первый случай, когда парламент ушел в отставку и не отчитался о проделанной работе за эти четыре года. Он не ушел, он удрал, потому что не о чем было отчитаться - ни по одному направлению, которое вы не возьмете, они ничего не сделали. Они съели гранты - миллиарды, они съели миллионы кредитов и рассказывают-показывают тротуарчики от мэрий до кладбищ, больше ничего они не показывают за четыре года", - отметил Воронин.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Власти в Молдавии нет, заявил экс-президент
05:38
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Влах обвинила правящую партию Молдавии в реализации преступной стратегии
Вчера, 10:24
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВладимир ВоронинЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала