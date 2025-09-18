Власти Молдавии поставили страну на колени, заявил экс-президент
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии за четыре года правления поставили страну на колени и ничего не добились даже по европейскому направлению, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
"Они (власти - ред.) и в работе за эти четыре года проявили себя как придурки, как идиоты, потому что они поставили Молдову на колени, опускают ее, прикрываясь болтологией, демагогией о Европейском союзе, они ничего не делают внутри страны, ничего не делают даже по европейскому направлению, потому что они не в состоянии", - заявил Воронин.
Он напомнил, что в самом начале работы парламента четыре года назад назвал новый состав заксобрания "самым непрофессиональным, самым неподготовленным, самым коррумпированным парламентом за всю историю современной Молдовы". Экс-президент считает, что время лишь подтвердило его слова.
"Это первый случай, когда парламент ушел в отставку и не отчитался о проделанной работе за эти четыре года. Он не ушел, он удрал, потому что не о чем было отчитаться - ни по одному направлению, которое вы не возьмете, они ничего не сделали. Они съели гранты - миллиарды, они съели миллионы кредитов и рассказывают-показывают тротуарчики от мэрий до кладбищ, больше ничего они не показывают за четыре года", - отметил Воронин.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.