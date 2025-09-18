Рейтинг@Mail.ru
Власти в Молдавии нет, заявил экс-президент - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 18.09.2025 (обновлено: 07:38 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042616605.html
Власти в Молдавии нет, заявил экс-президент
Власти в Молдавии нет, заявил экс-президент - РИА Новости, 18.09.2025
Власти в Молдавии нет, заявил экс-президент
Власти в Молдавии на сегодняшний день нет, есть самозванцы, которые захватили власть путем подкупа, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:38:00+03:00
2025-09-18T07:38:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
владимир воронин
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136436/54/1364365482_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4a7000e154e777e82b74158d74d41ebe.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Власти в Молдавии на сегодняшний день нет, есть самозванцы, которые захватили власть путем подкупа, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Это не власть, в Молдове власти нет, есть самозванцы, самодуры, которые захватили власть путем фальсификации, путем искажения, путем подкупа и всякими другими способами при помощи европейских структур, начиная с Европейского союза, с бюрократов из Европейского союза, они пришли к власти и творят беспредел и беззаконие", - заявил Воронин. По его словам, представители правящей партии "Действие и солидарность" в рамках текущей избирательной кампании ведут себя "безобразно, не считаясь ни с какими нормами, законами и конституцией". "Появление такого поведения властей характерно не только для избирательной кампании, оно характерно для всех лет их пребывания во власти… Перечень этих безобразий, я бы сказал даже преступлений - о нем мы говорим на всех встречах с избирателями", - добавил Воронин. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042610742.html
https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042557122.html
https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042530035.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136436/54/1364365482_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_97eda94fdb3b402bd319dacf692fbc4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Власти в Молдавии нет, заявил экс-президент

Экс-президент Воронин заявил, что власть в Молдавии захватили самозванцы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Власти в Молдавии на сегодняшний день нет, есть самозванцы, которые захватили власть путем подкупа, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией
04:01
"Это не власть, в Молдове власти нет, есть самозванцы, самодуры, которые захватили власть путем фальсификации, путем искажения, путем подкупа и всякими другими способами при помощи европейских структур, начиная с Европейского союза, с бюрократов из Европейского союза, они пришли к власти и творят беспредел и беззаконие", - заявил Воронин.
По его словам, представители правящей партии "Действие и солидарность" в рамках текущей избирательной кампании ведут себя "безобразно, не считаясь ни с какими нормами, законами и конституцией".
"Появление такого поведения властей характерно не только для избирательной кампании, оно характерно для всех лет их пребывания во власти… Перечень этих безобразий, я бы сказал даже преступлений - о нем мы говорим на всех встречах с избирателями", - добавил Воронин.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Патриотический блок Молдавии обвинил ЦИК во вмешательстве в выборы
Вчера, 18:31
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Шор высказался о действиях молдавских властей перед выборами
Вчера, 16:50
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВладимир ВоронинЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала