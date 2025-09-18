https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042616605.html

Власти в Молдавии нет, заявил экс-президент

КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Власти в Молдавии на сегодняшний день нет, есть самозванцы, которые захватили власть путем подкупа, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Это не власть, в Молдове власти нет, есть самозванцы, самодуры, которые захватили власть путем фальсификации, путем искажения, путем подкупа и всякими другими способами при помощи европейских структур, начиная с Европейского союза, с бюрократов из Европейского союза, они пришли к власти и творят беспредел и беззаконие", - заявил Воронин. По его словам, представители правящей партии "Действие и солидарность" в рамках текущей избирательной кампании ведут себя "безобразно, не считаясь ни с какими нормами, законами и конституцией". "Появление такого поведения властей характерно не только для избирательной кампании, оно характерно для всех лет их пребывания во власти… Перечень этих безобразий, я бы сказал даже преступлений - о нем мы говорим на всех встречах с избирателями", - добавил Воронин. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

