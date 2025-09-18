https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042238932.html

"Считают дни". Власти Молдавии охватила агония

После парламентских выборов, запланированных на 28 сентября, Майя Санду, скорее всего, лишится абсолютной власти. Последняя надежда — диаспора в Европе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Михаил Катков. После парламентских выборов, запланированных на 28 сентября, Майя Санду, скорее всего, лишится абсолютной власти. Последняя надежда — диаспора в Европе, которую она запугивает российской угрозой, и Брюссель, поддерживающий ее репрессивную политику. Что происходит в Молдавии — в материале РИА Новости.Атака за атакойПрезидентская партия "Действие и солидарность" обещает поднять зарплаты в два раза, отремонтировать три тысячи километров дорог, а также увеличить экспорт товаров и услуг. Местные СМИ подсчитали: для этого в следующие десять лет ВВП надо увеличивать в среднем на 7% в год. Показатель с 2019 по 2024-й — 0,1%.Так что такая агитация слабо действует. Но Санду, как обычно, разыгрывает антироссийскую карту. В интервью Financial Times она сообщила, что Москва воздействует на избирателей через священников РПЦ и ботов из сети "Матрешка". По ее словам, Кремль пытается "атаковать" диаспору, которая традиционно поддерживает проевропейский курс. Причем власти России якобы потратили на дезинформацию сумму, почти равную одному проценту ВВП Молдавии."Я хочу, чтобы ЕС извлек уроки из нашего опыта. Мы — хрупкая демократия, но все видят, что некоторые действия России у нас затем переносятся и на другие регионы. Нельзя недооценивать эту опасность", — подчеркнула Санду.А в Европейском парламенте она рассуждала о "гибридной войне", которую Москва ведет против Кишинева. Евросоюзу нужно объединить усилия и остановить агрессора, помочь Молдавии провести "самые важные выборы" в своей истории. Если же не укрепить "демократию на пути к членству в ЕС", страну "захватит Россия", чтобы затем организовать "гибридные атаки" Брюсселя."Единственный путь вперед — защищать наши демократии во что бы то ни стало, причем делать это вместе", — провозгласила Санду.В Москве эти обвинения назвали бездоказательными. "Мы внимательно следим, в том числе потому, что слышим оттуда антироссийскую риторику. Там парламентская избирательная кампания приближается к эндшпилю, по-другому и не скажешь. Молдавские власти продолжают бездоказательно обвинять нашу страну в попытках вмешательства в предстоящие выборы", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.И добавила: "Проводимый Санду якобы безальтернативный внешнеполитический курс не получает однозначного одобрения внутри самой Молдавии, потому что является разрушительным. Однако нынешний кишиневский режим настолько безразличен к мнению народа, что в ходе предстоящих выборов, очевидно, вновь рассчитывает использовать апробированную в ходе прошлогодней президентской кампании схему "неважно как проголосуют, важно, как режим Санду посчитает голоса".Оппозиция придерживается того же мнения. Так, лидер "Либерально-демократической партии Молдавии" и бывший премьер-министр Влад Филат утверждает, что Санду нарушила конституцию, так как участвует в избирательной кампании своей партии "Действие и солидарность". В частности, с 1 мая по 10 сентября она совершила семь зарубежных визитов. Ее встречи с молдавской диаспорой "носили характер предвыборных собраний", отмечает Филат.Опрос за опросомНедавний опрос компании iData показал: 42,6% молдавских избирателей не знают, за кого голосовать. В феврале таких было 26,4%, в мае — 29,8%, а в конце июня — 33,9%. В то же время 87,7% обязательно пойдут на выборы.Что касается партий, то пока лидирует "Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы" экс-президентов Игоря Додона и Владимира Воронина. Из определившихся за них — 36% избирателей. У "Действия и солидарности" Санду этот показатель — 34,7%, "Нашей партии" Ренато Усатого — 8,4%, блока "Альтернатива" — 7,9%.Кроме того, 56,8% респондентов не разделяют внешней политики Санду. Они за развитие отношений и с Россией, и с Евросоюзом. За тесные связи только с Брюсселем — 25,9%, с Москвой — 13%. За вступление в ЕС — 52,4% (против — 40,6), в НАТО — 23,4 (против — 67,3). За объединение с Румынией — 32,4%, против — 60,6.Как бы там ни было, известно, что Санду побеждает в значительной степени благодаря диаспоре. Так, экс-президент Румынии Траян Бэсеску сообщил о полутора миллионах молдаван с румынскими паспортами, и миллион из них сейчас работает в странах ЕС."Давайте приведем Кишинев в ЕС. Это прежде всего ответственность тех, кто живет за рубежом. Мы следили за событиями прошлого года. Санду победила лишь с помощью диаспоры. То же самое — с референдумом о проевропейском курсе. Сегодня я обращаюсь к гражданам Молдавии и Румынии, которые работают в Европе: проголосуйте за правильную партию", — заявил он. Иначе к власти придет пророссийское правительство и Румыния якобы лишится всех инвестиций в бывшую советскую республику.Враг у воротДоктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова отметила в разговоре с РИА Новости, что в Молдавии нет политиков, которых можно назвать пророссийскими. Просто Санду пытается привлечь на свою сторону как можно больше проевропейских избирателей."Санду видит опросы, которые ясно дают понять: ее партия не получит большинства в парламенте. Поэтому она запугивает людей "российской угрозой", чтобы получить их голоса. Ставка на то, что часть проевропейского электората, которая до сих пор не определилась, от безысходности поддержит правящий режим. Причем последние социологические данные, оказавшиеся в публичном пространстве, вызывают сомнения. Например, вряд ли партия Усатого популярнее "Альтернативы". Вероятно, такие сообщения призваны не описать реальность, а навязать гражданам удобную властям картину мира", — рассуждает эксперт.В случае поражения правящего режима на выборах Молдавия столкнется с глубоким политическим кризисом, уверена Харитонова. В частности, Санду начнет всячески мешать коалиционным переговорам оппозиции о создании правительства и постарается довести дело до роспуска парламента, чтобы затем провести новое голосование."Наиболее реальная альтернатива Санду — это не пророссийское, а промолдавское правительство. В этом же заинтересована Москва. Оппозиционеры в один голос твердят, что собираются развивать нормальные отношения не только с ЕС, но и с Россией, а также поддерживать закрепленный в конституции нейтралитет. Тем не менее неизвестно, до чего додумается действующий президент, чтобы при поддержке Брюсселя не допустить этих людей до власти", — заключила политолог.А депутат парламента Молдавии Борис Боля видит агонию режима Санду."Все опросы указывают на то, что "Действие и солидарность" не сможет единолично сформировать правительство. И с правящей коалицией неизбежны проблемы. Команду президента охватила паника, там считают дни до краха. Без подконтрольного парламента Санду не в состоянии принимать единоличные политические решения. Каждый день в Молдавии арестовывают по 10-15 оппозиционеров под предлогом какой-то российской угрозы. Но эти выборы все равно все расставят по своим местам", — уверен он.Санду надеется на диаспору, но партия власти вряд ли консолидирует вокруг себя большую часть этого электората, добавляет собеседник РИА Новости. Все оппозиционные силы выражают готовность сотрудничать с Европой, а избирателям очевидно, что стране нужны перемены.

