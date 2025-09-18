Молдавия заблокировала выезд военных наблюдателей ПМР на ремонт моста

https://ria.ru/20250918/moldaviya--2042729987.html

ТИРАСПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Молдавия блокирует выезд военных наблюдателей на ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок – Гура-Быкулуй, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Константин Калиненок. Ранее в четверг депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок – Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для жителей Приднестровья откроют 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. "Когда мы узнали, что на мосту через реку Днестр в районе сел Бычок – Гура-Быкулуй начались ремонтные работы, мы внесли предложение направить туда военных наблюдателей. Молдавская делегация вообще не ответила на наше извещение", - сказал Калиненок. Сопредседатель ОКК от ПМР добавил, что на мосту стоит строительная техника и ремонтные работы ведутся. "Почему бы не отправить военных наблюдателей, которые зафиксировали бы, что это не фортификационные работы, не военные приготовления? Просто зафиксировать: да, идут ремонтные работы. Молдавская делегация даже на это не пошла", - отметил Калиненок. Он также обратил внимание на то, что в извещении молдавской стороны по поводу ремонта шести мостов через Днестр в зоне безопасности отмечено, что полностью перекрывать движение не будут, а только ограничат. "Вы прекрасно понимаете, что такое строительные работы на мосту. Вполне возможно, я допускаю, что будет и полное перекрытие мостов", - добавил Калиненок. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

