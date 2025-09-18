Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии Минобразования не признаёт День Победы памятной датой - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 18.09.2025 (обновлено: 16:00 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/moldavija-2042737758.html
В Молдавии Минобразования не признаёт День Победы памятной датой
В Молдавии Минобразования не признаёт День Победы памятной датой - РИА Новости, 18.09.2025
В Молдавии Минобразования не признаёт День Победы памятной датой
Министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:59:00+03:00
2025-09-18T16:00:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в Великой Отечественной войне, сообщил председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Министерство образования Республики Молдова отменило День Победы над нацизмом. С началом учебного года в школы Молдовы стали поступать дневники вот такого содержания. Теперь 9 мая в Республике Молдова отмечается только день Европы и день рождения румынского поэта Лучиана Блага. Ни Второй Мировой, ни Великой Отечественной, ни Холокоста, ни жертв, ни героев. Только Европа и Блага", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в Трудовом кодексе Молдавии 9 мая по-прежнему является государственным праздником - Днем Победы и памяти павших героев. "Судя по всему, министерство образования настолько уверено в победе (правящей) партии "Действие и солидарность", что заранее подготовило дневники, чтобы два раза не вставать. У кого еще остались сомнения, что ПДС - это путь к возрождению нацизма?" - добавил Петрович. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20250918/ekspert-2042702994.html
https://ria.ru/20250918/voronin-2042467049.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37caf182cbe321ce0bdbfe062662fb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
В Молдавии Минобразования не признаёт День Победы памятной датой

Петрович: Минобразования Молдавии перестали признавать День Победы праздником

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в Великой Отечественной войне, сообщил председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Министерство образования Республики Молдова отменило День Победы над нацизмом. С началом учебного года в школы Молдовы стали поступать дневники вот такого содержания. Теперь 9 мая в Республике Молдова отмечается только день Европы и день рождения румынского поэта Лучиана Блага. Ни Второй Мировой, ни Великой Отечественной, ни Холокоста, ни жертв, ни героев. Только Европа и Блага", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Молдавия будет препятствовать голосованию на выборах в ПМР, считает эксперт
Вчера, 14:25
Он напомнил, что в Трудовом кодексе Молдавии 9 мая по-прежнему является государственным праздником - Днем Победы и памяти павших героев. "Судя по всему, министерство образования настолько уверено в победе (правящей) партии "Действие и солидарность", что заранее подготовило дневники, чтобы два раза не вставать. У кого еще остались сомнения, что ПДС - это путь к возрождению нацизма?" - добавил Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Экс-президент Молдавии, глава Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока коммунистов, социалистов, партий Сердце Молдовы и Будущее Молдовы Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Владимир Воронин: в Молдавии власти нет, есть захватившие власть самозванцы
Вчера, 10:00
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала