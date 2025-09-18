https://ria.ru/20250918/moldavija-2042737758.html

В Молдавии Минобразования не признаёт День Победы памятной датой

В Молдавии Минобразования не признаёт День Победы памятной датой - РИА Новости, 18.09.2025

В Молдавии Минобразования не признаёт День Победы памятной датой

Министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:59:00+03:00

2025-09-18T15:59:00+03:00

2025-09-18T16:00:00+03:00

в мире

молдавия

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg

КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в Великой Отечественной войне, сообщил председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Министерство образования Республики Молдова отменило День Победы над нацизмом. С началом учебного года в школы Молдовы стали поступать дневники вот такого содержания. Теперь 9 мая в Республике Молдова отмечается только день Европы и день рождения румынского поэта Лучиана Блага. Ни Второй Мировой, ни Великой Отечественной, ни Холокоста, ни жертв, ни героев. Только Европа и Блага", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в Трудовом кодексе Молдавии 9 мая по-прежнему является государственным праздником - Днем Победы и памяти павших героев. "Судя по всему, министерство образования настолько уверено в победе (правящей) партии "Действие и солидарность", что заранее подготовило дневники, чтобы два раза не вставать. У кого еще остались сомнения, что ПДС - это путь к возрождению нацизма?" - добавил Петрович. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250918/ekspert-2042702994.html

https://ria.ru/20250918/voronin-2042467049.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду