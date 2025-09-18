Мишустин поздравил финансистов с прошедшим профессиональным праздником

https://ria.ru/20250918/mishustin-2042646089.html
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил финансистов РФ с прошедшим профессиональным праздником, отметив, что накопленный опыт российских специалистов в финансовой сфере позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Мишустин в четверг обратился к участникам Московского финансового форума – 2025, пожелал плодотворной работы и выразил уверенность, что на мероприятии прозвучат интересные выступления. "Безусловно, вызовы последних лет стали для нас серьезным тестом на устойчивость. Впереди новые задачи, и накопленный опыт позволяет уверенно смотреть в будущее. Пользуясь случаем, хочу поздравить присутствующих в зале с прошедшим недавно профессиональным праздником – Днем финансиста. А в вашем лице – всех, кто ведет финансовые проекты и управляет ресурсами", - сказал Мишустин. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
