Мишустин призвал увеличить капитализацию фондового рынка
Мишустин призвал увеличить капитализацию фондового рынка - РИА Новости, 18.09.2025
Мишустин призвал увеличить капитализацию фондового рынка
Капитализация фондового рынка РФ в ближайшие годы должна вырасти до двух третей ВВП России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Капитализация фондового рынка РФ в ближайшие годы должна вырасти до двух третей ВВП России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг обратился к участникам Московского финансового форума – 2025. "Еще одна важная системная задача на ближайшие годы – повышение доверия к фондовому рынку и рост его капитализации до двух третей ВВП. Стимулом может стать выход на биржу крупных компаний, в том числе с государственным участием", - сказал Мишустин в видеообращении В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Мишустин призвал увеличить капитализацию фондового рынка
Мишустин: капитализация фондового рынка РФ должна вырасти до двух третей ВВП
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Капитализация фондового рынка РФ в ближайшие годы должна вырасти до двух третей ВВП России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
в четверг обратился к участникам Московского финансового форума – 2025.
"Еще одна важная системная задача на ближайшие годы – повышение доверия к фондовому рынку и рост его капитализации до двух третей ВВП. Стимулом может стать выход на биржу крупных компаний, в том числе с государственным участием", - сказал Мишустин в видеообращении
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России
, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.