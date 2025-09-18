Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов до 2030 года
18.09.2025
10:21 18.09.2025
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов до 2030 года
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов до 2030 года - РИА Новости, 18.09.2025
Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов до 2030 года
Около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов - это примерно один годовой бюджет России, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов - это примерно один годовой бюджет России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025 Мишустин отметил, что началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года. "Предстоит решить сложнейшие задачи. Среди них дальнейшее повышение качества жизни наших граждан, и обеспечение технологического лидерства и финансового суверенитета, формирование сильной и самостоятельной промышленности. На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы. Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 триллионов рублей – то есть примерно один годовой бюджет страны", - сказал Мишустин. Председатель правительства подчеркнул, что средства должны быть использованы максимально эффективно при сохранении взвешенного, аккуратного подхода к управлению ими. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы - Минфин РФ и правительство Москвы. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
россия
москва
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов - это примерно один годовой бюджет России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025 Мишустин отметил, что началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года.
"Предстоит решить сложнейшие задачи. Среди них дальнейшее повышение качества жизни наших граждан, и обеспечение технологического лидерства и финансового суверенитета, формирование сильной и самостоятельной промышленности. На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы. Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 триллионов рублей – то есть примерно один годовой бюджет страны", - сказал Мишустин.
Председатель правительства подчеркнул, что средства должны быть использованы максимально эффективно при сохранении взвешенного, аккуратного подхода к управлению ими.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы - Минфин РФ и правительство Москвы.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
