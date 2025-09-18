https://ria.ru/20250918/mishustin-2042644139.html

Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов до 2030 года

Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов до 2030 года - РИА Новости, 18.09.2025

Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов до 2030 года

Около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов - это примерно один годовой бюджет России, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T10:21:00+03:00

2025-09-18T10:21:00+03:00

2025-09-18T10:21:00+03:00

экономика

россия

москва

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c81aa236e572f7205752e4a8b66b8fc4.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов - это примерно один годовой бюджет России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025 Мишустин отметил, что началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года. "Предстоит решить сложнейшие задачи. Среди них дальнейшее повышение качества жизни наших граждан, и обеспечение технологического лидерства и финансового суверенитета, формирование сильной и самостоятельной промышленности. На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы. Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 триллионов рублей – то есть примерно один годовой бюджет страны", - сказал Мишустин. Председатель правительства подчеркнул, что средства должны быть использованы максимально эффективно при сохранении взвешенного, аккуратного подхода к управлению ими. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы - Минфин РФ и правительство Москвы. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

https://ria.ru/20250912/nabiullina-2041509648.html

https://ria.ru/20250909/sotrudnichestvo-2040605836.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, михаил мишустин