Мишустин: Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия уже несколько лет сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики, а в мире стабильно занимает четвертое место, продолжая двигаться вперед вопреки внешним вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Россия продолжает двигаться вперед вопреки внешним вызовам. Уже несколько лет наша страна сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики. А в мире стабильно занимает четвертое место", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам десятого юбилейного Московского финансового форума – 2025.Он также отметил, что за период своего проведения форум стал играть всё более заметную роль в сфере управления ресурсами - благодаря актуальности обсуждаемых вопросов, высокому уровню экспертов и новаторским идеям, которые рождаются в ходе дискуссий.В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

